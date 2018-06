Architektur Gebäude hautnah erleben

Die Teilnehmer der Architektur-Rundfahrt machen am Samstag Station am Mehrgenerationenhaus „Wohn(T)raum Sannental“ in Metzingen. © Foto: pr

Das neue Theaterhaus der Tonne, das Kinderhaus in Gniebel (rechts oben) und das DHL-Paketzentrum werden in diesem Jahr angefahren. © Foto: Fotos: pr

Region / swp

Architektur bleibt, so lautet diesmal das Motto zum Tag der Architektur. Was darunter zu verstehen ist, erläutern Architekten und Bauherren bei der Rundfahrt am Samstag, 23. Juni, anhand ausgewählter Bauvorhaben mit unterschiedlicher Nutzung vor Ort. Bauten bleiben, sind nachhaltig, prägen Stadtbild und Umgebung, so dass man sich ihrer Wirkung nicht entziehen kann. Architekten sowie Stadtplaner tragen eine große Verantwortung, sie schaffen einen dauerhaften Wert sowohl finanziell wie auch kulturell - und sie benötigen dazu eine engagierte Bauherrschaft.

Wer baut, gestaltet ein Lebensumfeld, dabei ist Weitsicht gefragt: Flexibel soll das Gebäude sein, sich an wandelnde Bedürfnisse anpassen können. Die Gestaltung soll nicht kurzlebigen Moden unterliegen, und es gilt, nicht nur die Erstellungskosten sondern auch den langfristigen Unterhalt im Blick zu halten. Denn Architektur bleibt und ist ein dauerhafter Wert. Unter kostenloser fachkundiger Führung können Interessierte beim „Tag der Architektur“ in Reutlingen und Umgebung neu erstellte Gebäude hautnah erleben und hinterfragen.

Das Spektrum der Tour ist vielfältig. Am Beispiel eines Logistikzentrums, eines Kinderhauses, eines Wohnprojektes und eines Theaters werden zu unterschiedlichen privaten und öffentlichen Aufgabenstellungen passgenaue, sorgfältig geplante Lösungen präsentiert. Gemeinsam stellen Architekten und Bauherrn die Konzeption ihrer Gebäude vor, erläutern die Entwurfsgedanken und beantworten Fragen zum Bauablauf, zur Materialwahl oder der Energieeffizienz.

Los geht es mit der Besichtigung des Paketzentrums Reutlingen. Der Neubau der DHL-Zustellbasis wurde 2016 im Industriegebiet West errichtet. Die Logistikhalle beinhaltet sowohl das Briefzentrum der Deutschen Post als auch die Zustellbasis der DHL, in der ausschließlich Pakete sortiert werden. Die Technik umfasst acht LKW-Entladetore und 32 Tore zur Beladung von Zustellfahrzeugen. Pro Tag werden bis zu 12 000 Sendungen in 64 Bezirke geliefert. Das über den Generalunternehmer Firma Goldbeck erstellte Gebäude zeigt die im Bundesgebiet bei DHL angewendete Standardbauweise mit entsprechend farblich akzentuierter Corporate Identity in der Fassade. Durch diese systematisierte Bauweise werden Prozessschritte funktional vorgedacht und die passende Lösung vorgefertigt.

Weiter geht es zum Kinderhaus in Pliezhausen-Gniebel, das im Wettbewerbsverfahren 2014 mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Durch den Neubau der viergruppigen Einrichtung wird der Ortsrand von Gniebel neu arrondiert und der vorhandene Schulstandort gestärkt. Im Kontext von Grundschule, Sportanlage und schulischen Freiflächen entstehen Synergien zu den neuen 40 Kleinkinderplätzen. Der konzeptionelle Ansatz sieht vor, dass alle Nutzungen und Funktionen sich eingeschossig um einen zentralen inneren Platzbereich gruppieren. Die vier Gruppenräume orientieren sich gleichwertig nach Süden zu den teilweise überdachten Spielflächen. Das päda­gogische Konzept für die Ein- bis Dreijährigen organisiert sich räumlich in Tandemgruppen, die architektonisch ablesbar und erlebbar umgesetzt werden. Die zentral innenliegenden Gartenhöfe mit den angrenzenden Ruheräumen bieten eine Erweiterung in den geschützten Außenraum.

Die nächste Station ist das Mehrgenerationenhaus „Wohn-(T)raum Sannental“ in Metzingen. Das in privater Baugemeinschaft organisierte Wohngebäude beinhaltet 31 Einheiten, Foyer, Gemeinschaftsraum und einen großen gemeinschaftlichen Innenhof. Integriert sind eine inklusive Wohngruppe für Menschen mit ambulantem Betreuungsbedarf und eine Kleinkindgruppe von Tagesmüttern. In der Architektur spiegelt sich der gut-nachbarschaftliche Geist des Gebäudes wider. Die Erschließung der Wohnungen erfolgt hofseitig über kommunikationsfördernde Laubengänge. Private Rück­zugsräume finden sich an der Außenseite des Gebäudes. Die Wohnungen sind beidseitig gut belichtet und haben mit dem Laubengang eine Art zweiten Balkon. Die bauliche Dichte ist so organisiert, dass das Gebäude an der Straße steht und in sich rückwärtig ein großzügiger Gartenbereich aufspannt. Durch den sozialen Ansatz steht das Gebäude städtebaulich nicht für sich allein, sondern wirkt in das umgebende Quartier hinein. Die gewählte Realisierungsform als Baugemeinschaft soll hohe architektonische Qualität zu einem bezahlbaren Preis gewährleisten. Dabei wird der Nutzer bereits in der frühen Planungsphase mit einbezogen, dies führt zu einer hohen Alltags-Qualität und schafft stabile soziale Strukturen.

Die letzte Station ist das Theater die Tonne. Die im Januar 2018 eingeweihte neue Spielstätte steht in exponierter Lage mit Blick auf die historische Altstadt in unmittelbarer Nähe zum Volkspark. Die kubenhafte Gestalt des neuen Theaters wird geprägt durch die klare Geometrie von unterschiedlich hohen Raumkanten und großzügigen Einschnitten im Bereich der Eingänge und Loggien. Die Spielstätte beinhaltet im Erdgeschoss den großen Saal mit 200 Sitzplätzen und eine bespielbare Probebühne, die Stadtloggia im Foyer mit freiem Blick zur Altstadt ist ebenso bespielbar und bietet die Möglichkeit für kleinere Veranstaltungen wie Lesungen. Im Untergeschoss befinden sich eine weitere Probebühne, Garderoben, Werkstätten, Lager-und Technikräume.

Zentrales Element ist die verspiegelte Aluminium-Verbund-Fassade, die mit ihren unregelmäßigen Faltungen an das Bild eines Theatervorhanges erinnert. Durch die gefaltete, spiegelige Ausbildung der Fassade wird sowohl die umgebende historische Bebauung als auch der sich anschließende Grünraum schemenhaft zum Gestaltungselement des Theaters, die Fassade reflektiert so die Realität der Umgebung.