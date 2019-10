Jetzt ist es offiziell: Das Reutlinger Gastronomen-Ehepaar Gisela und Ralf Mädler geben die Brasserie „Alexandre“ am Marktplatz ab. Neuer Pächter ist das Reutlinger Gastro-Urgestein Uwe Grauer.

Seit Jahren geschäftlich verbunden

Der 50-Jährige Uwe Grauer übernimmt ab Mitte Januar das Alexandre von Gisela und Ralf Mädler, die seit 1997 die Brasserie (640 Quadratmeter) unter den Rathausarkaden betreiben und zuvor den Ratskeller bewirtschafteten. „Wir kennen uns seit vielen Jahren und sind geschäftlich und freundschaftlich eng verbunden“, erklärt Grauer der 2010 bereits das Restaurant „Hermanns“ von der Familie Mädler übernahm. Das Ehepaar hat bis zum Jahr 2066, aufgrund von Erbbaurecht, das volle Nutzungsrecht am Alexandre als auch an den darunter liegenden Ratskeller. Die Stadt ist Grundstückseigentümer. Der 60-jährige Ralf Mädler wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Uwe Grauer: Erfolgreicher Reutlinger Gastronom

Seit 1987 ist der gebürtige Reutlinger Uwe Grauer erfolgreich in der Gastronomie in der Achalmstadt tätig. Anfang der 90er Jahre schuf er die erste Café-Bar in Reutlingen, es folgten weitere Projekte dieser Art. 2002 stieg Grauer mit dem „Meczalitos“ in der Oberen Wässere in die Speisegastronomie ein. Das Mexikanische Restaurant ist mittlerweile kulinarisch nicht mehr aus aus der Achalmstadt wegzudenken. Im Jahr 2011 hat Grauer, das „Herrmanns“ in den Rathausarkaden umgebaut und dort das „Joli“, ein Lokal mit Bar und stylischem Ambiente, eröffnet. Ein weiteres interessantes Gastro-Projekt ist seit Anfang des Jahres die Musikkneipe „Vesper & Bier“ in der Oberen Wässer. Der Gastro-Tausendsassa war auch Mitinitiator und über zehn Jahre Vorstand der Reutlinger Gastronomie-Initiative (RGI), die mit Aktionen wie der „Schlemmernacht“ oder der „Live-Nacht“ das Gastro-Angebot in Reutlingen noch immer bereichert.

Das genaue Konzept bleibt noch geheim

Das genaue Konzept möchte der 50-jährige Uwe Grauer noch nicht verraten, nur so viel: Drinks, Speisen und großstädtische Musik werden ein Teil davon sein. Zunächst wird aber ab Mitte Januar 2020 umgebaut. „Wir bauen ein komplett neues Lokal. Jünger, frischer und moderner. Die vegane und vegetarische Küche wird dabei ein Thema sein“, verrät Grauer. Die Umbauarbeiten werden voraussichtlich acht Wochen andauern.

Keine Gastronomie im Ratskeller

Der Ratskeller mit einer Gastraumfläche von über 500 Quadratmetern wurde 1966, zwei Etagen unter dem Reutlinger Ratsaal, eröffnet. Mittlerweile ist das Kellerlokal seit vielen Jahren dauerhaft geschlossen. Der eine oder andere Reutlinger Nostalgiker wünscht sich den Ratskeller zurück, aber eine Renovierung würde wohl Unsummen verschlingen. „Im Ratskeller wird es keine Gastronomie geben. Wir stehen aber in guten Gesprächen mit der Stadtverwaltung und suchen gemeinsam nach alternative Nutzungsmöglichkeiten für den Ratskeller“, so Grauer.

Mitarbeiter werden übernommen

Die 65 Mitarbeiter des Alexandre werden, gemäß des Betriebsübergangsgesetzes, vom neuen Pächter übernommen. „Das war für mich gar kein Thema. Ich kann mich da auf ein eingespieltes Team, rund um Betriebsleiter Moritz Neubert, freuen“, erklärt Grauer.

Übernimmt Grauer auch das „gastwerk“?

Das renommierte Catering-Unternehmen „gastwerk“, welches von Ralf Mädler und Thomas Wilke betrieben wird, könnte im kommenden Frühjahr ebenfalls von Grauer übernommen werden. Grauer war einst Teilhaber der Firma und kennt sich dementsprechend mit der professionellen Bereitstellung von Speisen und Getränken bestens aus.

