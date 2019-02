Reutlingen / Carola Eissler

Die Reutlinger Autofahrer brauchen in den kommenden Monaten erneut starke Nerven. Am Freitag fällt der Startschuss zum Umbau von Gartenstraße und Seestraße für das neue Stadtbusnetz. Dann wird zunächst die Baustelle eingerichtet, ab Montag ist die Gartenstraße dann bis voraussichtlich Ende Juli nicht mehr befahrbar. Auf einer Länge von 750 Metern wird zwischen Burgplatz und Karlstraße gebaut. Die Seestraße bleibt zwischen Kaiserstraße und Albstraße drei Monate lang gesperrt. Zwar wird immer in Teilabschnitten gearbeitet und die Anlieger können ihre Häuser anfahren. Eine Durchfahrt ist aber nicht möglich.

Am 9. September, pünktlich zum Schulbeginn nach den Sommerferien, soll das neue Stadtbusnetz in Betrieb gehen. Ab Mitte August werden die Linienbusse der RSV die neuen Strecken testen. „Wir haben relativ wenig Zeit“, sagen Arno Valin und Bernd Eger vom Tiefbauamt der Stadt. „Es ist ein wirklich sehr kompakter Zeitplan.“ Rund 3,6 Millionen Euro investiert die Stadt in den Straßenumbau. Begonnen wird mit gleich drei Kolonnen.

Die eine arbeitet sich von der Kreuzung an der Galeria Kaufhof hoch bis zur Schulstraße, die zweite von der Schmiedstraße zur Aulberstraße, die dritte beginnt in der Seestraße. „Wir arbeiten abschnittsweise, aber die Straße ist immer voll gesperrt.“

Die Gartenstraße muss vom Untergrund her stabilisiert werden, da in Zukunft zahlreiche Linienbusse auf der Achse verkehren und zwar in beiden Richtungen. Insgesamt fünf Haltestellen werden zwischen Planie und Karlstraße eingerichtet und diese mit digitalem Infosystem versehen. Am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB fallen im Gegenzug Haltestellen weg.

Neun Bäume müssen entfernt werden, aber es werden auch wieder 15 Amberbäume gepflanzt. Die gesamten Ampelanlagen in der Gartenstraße werden zudem erneuert.

Problematisch ist die Einmündung der Gartenstraße in die Karlstraße. Durch das höhere Busaufkommen wird man in Zukunft mit einem gewissen Rückstau in der Karlstraße rechnen müssen, glauben die Planer. Die kleine Anliegerstraße am Listplatz wird geschlossen, damit die Busse sich dort aufstellen können.

Noch ist nicht klar, wie im Zuge des Masterplans Radverkehr die Übergänge der Radfahrer über die Karlstraße gestaltet werden sollen. Arno Valin sagt, man werde die Bordsteine an den Bushaltestellen zunächst einmal so belassen, um alle Optionen offenzuhalten.

Gebaut wird außerdem in der Straße Unter den Linden, die ebenfalls zu einer der Hauptachsen im neuen Buskonzept werden soll. In der Gartenstraße werden Stellplätze wegfallen, der Bus-Begegnungsverkehr braucht Platz. Als ein „heikles Eck“ bezeichnen die Bauplaner auch die Ecke Burgstraße/Albstraße mit der dortigen sogenannten Schleppkurve.

Die Zufahrt zum Parkhaus der Galeria Kaufhof wird zumindest in den kommenden zwei Monaten über die Karlstraße erfolgen. Die Autofahrer biegen dann quasi gegen die Fahrtrichtung in die Gartenstraße ein und gleich wieder in die Auffahrt zum Parkhaus ab. Ebenso sei die Stadt bemüht, die Behinderungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten, sagt Bauleiter Jochen Strey. Gestern Abend fand eine Anwohnerinformation statt, während der gesamten Bauzeit ist an der Planie zudem jeweils dienstagabends von 17 bis 18 Uhr das Baubüro für die Anlieger geöffnet. Dass die nächsten Monate dennoch eine große Belastung für die Anwohner sein werden, das ist den Planern klar. Allerdings habe man keine andere Möglichkeit, um das neue Buskonzept zu realisieren. „Wenn es Probleme gibt, können uns die Anwohner jederzeit ansprechen“, sagt Strey.