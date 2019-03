Reutlingen Gartenstraße voll gesperrt

Reutlingen / Carola Eissler

Wer gestern früh unterwegs war, hatte noch Glück und konnte durch die Gartenstraße fahren. Doch seit dem späten Vormittag ist voll gesperrt. Die Bauarbeiten für das neue Buskonzept haben begonnen und werden voraussichtlich bis Juli andauern. In gleich mehreren Kolonnen wird gearbeitet, ein weiterer Bautrupp ist in der ebenfalls gesperrten Seestraße zugange. Am 9. September soll die neue Streckenführung in Betrieb gehen, mit mehr Linien und kürzeren Taktzeiten.

Der Zeitplan für den Umbau ist recht eng. Wegen des zukünftigen Busverkehrs müssen Fahrbahn und Untergrund stabilisiert werden, außerdem werden fünf Haltestellen entlang der Gartenstraße angelegt.