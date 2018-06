Lichtenstein Gartenbauer in Lahr

Lichtenstein / swp

Der Obst- und Gartenbauverein fährt am Mittwoch, 20. Juni, zur Landesgartenschau in Lahr. Die Teilnehmer erwartet eine bunte Vielfalt von Blumen und Veranstaltungen rund um das Thema Garten und Landschaft. Der Verein bietet den Teilnehmern für 45 Euro pro Person eine Fahrt im Reisebus. Der Bus des OGV startet um 8 Uhr in Holzelfingen bei „Omnibus-Vöhringer“ und hält um 8.10 Uhr in Honau und um 8.15 Uhr im Zentrum von Unterhausen an der Bushaltestelle beim Café Nicklas. Im Bus sind noch Plätze frei, und Gäste sind willkommen. Anmeldungen bei Alfons Reiske, Telefon (0 71 29) 24 09, oder per E-Mail neubrander@web.de.