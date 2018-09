Reutlingen Galavorstellung an der Kreuzeiche

Galavorstellung an der Kreuzeiche

Reutlingen / Giovanni De Nitto

Mit einer 4:0-Galavorstellung im Spitzenspiel gegen den SGV Freiberg bleibt der SSV Reutlingen in der Fussball-Oberliga weiter ungeschlagen. Mann des Spiels war Dreifachtorschütze Cristian Gilés Sanchez.

Die überwiegenden Mehrheit der 971 Zuschauern im Reutlingen Kreuzeiche-Stadion, hatte richtig was zu feiern. Mit vielem hätte man im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga rechnen können, aber nicht mit diesem fulminanten 4:0-Triumph des SSV Reutlingen gegen den selbsternannten Titelanwärter SGV Freiberg.

Hausherren übernahmen das Kommando

„Wir sind alle mit dem Ergebnis und auch mit der Art und Weise des Sieges sehr zufrieden. Die Mannschaft hat richtig gut Fußball gespielt, die Partie kontrolliert und im richtigen Moment die Nadelstiche gesetzt“, freute sich SSV-Coach Teo Rus über den gelungenen Auftritt seiner Mannschaft. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Kommando, ließen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen und erspielten sich gute Offensivmöglichkeiten. Folgerichtig bereits nach neun Minuten die Führung: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schickte SSV-Kapitän Eiberger den schnellen Kuengienda auf die Reise, SGV-Schlußmann Nagel kam aus seinem Kasten, verschätzte sich und Kuengienda schob mühelos aus 16 Metern ins leere Tor zum viel umjubelten 1:0 ein. Im weiteren Verlauf blieb Reutlingen spielbestimmend, hatte Ball und Gegner im Griff. Nach dem Raphael Schneider einen Freistoß am Mittelkreis clever und schnell auf Gilés-Sanches ausführte, zeigte der SSV-Neuzugang seine Stürmerqualitäten und erhöhte mit einem sehenswerten Heber aus 18 Metern zum 2:0 (26.). Einzige gefährliche Offensivaktion der Gäste im ersten Abschnitt war ein Kopfball von Sökler neben das SSV-Gehäuse (39.). Die Rus-Schützlinge waren taktisch und spielerisch besser, zweikampfstärker und auch gedanklich einfach schneller, als letztlich enttäuschende Gäste aus Freiberg. „Reutlingen hat auf die Fehler gewartet, die wir uns auch zahlreich geleistet haben“, ärgerte sich SGV-Coach Ramon Gehrmann.

Reutlingen blieb spielbestimmend

Nach Wiederanpfiff hatte Freiberg seine beste Phase, aber mehr als ein gefährlicher Distanzschuss von Kröner (50.) sprang für den Titelanwärter, für den mit Rohr und Kröner zwei Ex-Reutlinger kickten, nicht dabei heraus. Im Gegenteil, Reutlingen erhöhte wieder die Schlagzahl und kam zu weiteren Chancen. SGV-Schlussmann Nagel verhinderte mit tollen Reflexen gegen Eiberger, Reisig und Gilés-Sanches einen noch höheren Rückstand für seine Farben. Aber nach knapp einer Stunde war auch Nagel machtlos, als Torjäger Gilés-Sanchez nach Vorarbeit von Eiberger humorlos aus 15 Metern zum 3:0 für die 05er einnetzte. Den Schlusspunkt in dieser letztlich einseitigen Partie setzte erneut der 25-jährige spanische Neuzugang Gilés-Sanchez, der nach einem sehenswerten Konter den Querpass von Kuengienda mühelos zum 4:0-Endstand einschob (86.). Damit bleibt der SSV Reutlingen in dieser Oberliga-Saison weiterhin ungeschlagen und zehn Punkte aus vier Spieltagen sprechen eindeutig für sich. „Wenn man einen Titelanwärter so dominiert, spricht das ganz klar für den Charakter und die Moral unserer Mannschaft. Hier wächst etwas zusammen, ich bin stolz und freue mich auf die weiteren Aufgaben“, erklärte SSV-Sportvorstand Michael Schuster.

Spiel-Statistik:

SSV Reutlingen: Jurkovic - Lübke (73. Schwaiger), Reisig, Milisic, Di Biccari, Wöhrle, Eiberger (82. Elfadli), Gilés Sanchez, Kuengienda, Avdic (53. Gümüssu), Schneider (76. Sessa).



SGV Freiberg: Nagel - Fausel (46. Schlimgen), Rohr, Gentner (46. Fossi), Pischorn, Kröner, Kutlu, Müller, Braun (61. Uygun), Sökler, Marotta



Tore: 1:0 Kuengienda (9.), 2:0 Gilés Sanchez (26.), 3:0 Gilés Sanchez (63.), 4:0 Gilés Sanchez (86.).

Zuschauer: 971

