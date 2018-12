Pfullingen Gaben der besonderen Art

Von Evelyn Rupprecht

Eine Krippe, Lebkuchen-Fensterläden, eine von Kindern geschmückte Tanne und eine frisch sanierte Straße: allesamt Gaben, über die sich die Pfullinger heuer kurz vor Heiligabend freuen können. Das vielleicht größte Geschenk, das sie in diesem Jahr bekommen haben, ist die Übersberg-Zufahrt. Die Straße, die hinauf ins beliebte Naherholungsgebiet führt, war seit September 2017 wegen mehreren Hangrutschungen gesperrt. Über 1,3 Millionen Euro hat die Erneuerung gekostet. Insgesamt mussten auf 1,2 Kilometern Länge 62 Bohrpfähle und 2000 Tonnen Schotter verbaut werden, um die Steige wieder befahrbar zu machen. Die Sanierung hat gut vier Monate länger gedauert, als gedacht. Aber: In der Woche vor dem vierten Advent haben die Bauarbeiter alles daran gesetzt, die Zufahrt endlich fertigzustellen. Die Aktion ist geglückt, die Straße seit Samstag wieder frei. An Weihnachten können die Pfullinger also wieder ohne Umwege hinauf auf ihren Übersberg, von dem es auch in finanzieller Hinsicht gute Nachrichten gibt. Denn knapp 600 000 Euro der Baukosten bekommt die Stadt aus dem Förderprogramm Hochwasserschutz erstattet.

Als nicht minder gelungen lässt sich eine Aktion des Jugendgemeinderats bezeichnen. Er hat sich im November ans Werk gemacht und zusammen mit dem Bauhof 70 Planen an den Fensterläden des Rathauses I angebracht. Sterne und ein Lebkuchenmann zieren den Verwaltungssitz jetzt. Womit der Jugendgemeinderat zusammen mit dem Gewerbe- und Handelsverein eine Tradition fortführt, die einst die Mentorenwerkstatt initiiert hat. Nicht nur beim Weihnachtsmarkt sorgte die Lebkuchen-Deko, die auch in den nächsten Wochen noch zu sehen sein wird, für Aufsehen.

Nicht ganz so offensichtlich, aber mit Inbrunst gefertigt ist die Gabe an die Pfullinger, die in der Stadtbücherei am Passy-Platz zu finden ist. Junge Leseratten sind dort kreativ geworden und haben eine Tanne nicht nur bunt, sondern auch äußerst fantasievoll geschmückt. Damit nicht genug: Nur wenige Schritte von der Bücherei entfernt hat das Haus am Stadtgarten heuer ebenfalls eine echte Weihnachtsattraktion zu bieten.

Die Krippe, die die Ehrenamtlichen von der Holzwerkstatt gemacht haben, steht dort die gesamte Advents- und Weihnachtszeit über. Die Männer aus der Begegnungsstätte Kutscherhaus im Samariterstift haben in liebevoller Handarbeit einen Stall gebaut und ihn mit wunderbaren Details ausgestattet. Die handgeschnitzten Figuren dazu sind von Senioren aus dem Betreuten Wohnen gespendet worden. Es sind wahre Kunstwerke der Holzschnitzerei aus dem Grödnertal, die im Haus am Stadtgarten weihnachtliches Flair verbreiten – wo heute Abend übrigens ab 18 Uhr eine gemeinsame Heiligabend-Feier ist, zu der alle eingeladen sind.