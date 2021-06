Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff des dritten Gruppenspiels in der Fußball-Europameisterschaft Kroatien gegen Schottland wurde es in der Reutlinger Innenstadt laut. Zahlreiche kroatische Fans versammelten sich hauptsächlich an der Ecke Karls- und Wilhelmsstraße und bejubelten den 3:1-Erfolg ihrer Mannschaft, der zugleich das Tickt für das Achtelfinale bedeutete, lautstark.

Achtelfinalgegner steht noch nicht fest

Auf wen Kroatien am Montagabend im Telia Parken (Kopenhagen/Dänemark) trifft, ist indes noch unklar, da der Zweite der Gruppe E steht noch nicht feststeht. Somit kann dies Schweden, die Slowakei, Spanien oder Polen sein. Die Entscheidung fällt dazu am Mittwoch, 23. Juni 2021, um 18 Uhr, wenn Schweden auf Polen und die Slowakei auf Spanien trifft.