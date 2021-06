Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff des Eröffnungsspiels der Fußball-Europameisterschaft Türkei gegen Italien waren die ersten lautstarken Italia-Italia-Fangesänge in Reutlinger zu hören. Und auch die bestens gelaunten Fans mit ihren grün-weiß-roten Flaggen und hupenden Autos ließen in der Innenstadt nicht lange auf sich warten. Der „italienische Autokorso“ war in Reutlingen weder zu überhören noch zu übersehen.

Nach dem 3:0-Sieg von Italien am Freitagabend konzentrierten sich die italienischen Fans vor allem an der Ecke Karls-/Wilhelmstraße. Die Jubelnden wurden von der Polizei begleitet, größere Ausschreitungen oder Verstöße gab es nach SWP-Informationen keine.