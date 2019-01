Pfullingen Funde bleiben in der Erde

Von Evelyn Rupprecht

Dem Bau eines Saals an der Klosterkirche steht nichts im Wege – zumindest aus denkmalschützerischer Sicht. Zwar hat die Prospektion, also die archäologische Untersuchung ergeben, dass rund um die Kirche, die aus dem 13. Jahrhundert stammt, noch jede Menge Pflasterungen, Mauerstrukturen, Reste von Ziegelfußböden und glasierte Keramikteile im Boden liegen – „bauhemmend“ allerdings wirkt sich das nicht aus. „Es bleibt trotzdem noch genügend Platz für den Saal“, erklärt Stadtbaumeister Karl-Jürgen Oehrle mit Blick auf das Kulturhaus, das hier entstehen könnte.

Bereits im August war eine Privatfirma, die das Landesdenkmalamt beauftragt hatte, auf dem Klosterareal unterwegs, um vor allem die Rasenfläche im Gartenbereich, in dem der Anbau geplant ist, zu untersuchen. Bis zu zwei Meter tiefe Einschnitte wurden bei den archäologischen Grabungen gemacht. Dass es dabei Funde geben würde, so Oehrle, war vorhersehbar. „Schließlich ist das rund um die Kirche alles historische Erde“. Allerdings waren es keine sensationellen Entdeckungen, die dabei ans Tageslicht kamen. Es waren eher solche, die dort liegen bleiben können, wo sie bereits seit vielen Jahrhunderten sind. Sie wurden dokumentiert und werden beim Bau berücksichtigt – damit ist es aber auch schon getan. Der Prospektion folgte im Oktober ein Gesprächstermin, bei dem sich das Landesdenkmalamt und die Stadt Pfullingen über das weitere Vorgehen abgestimmt haben. Danach machte sich das Architekturbüro Bamberg, das auch die Pläne für das Kulturhaus gemacht hat, an die Arbeit, die wohl recht umfangreich ist. „Es sind noch jede Menge digitale Daten auszuwerten“, erklärt der Stadtbaumeister. Wichtig sei es jetzt, konstruktiv auf die Ergebnisse der archäologischen Grabungen zu reagieren. Das Fundament für einen Saal könnte so auf die Lage der Fundstücke abgestimmt werden, dass es wie ein Raster über die Keramik-, Mauer und Ziegelreste gelegt werde. So würden die Funde ungestört im Boden bleiben.

Dass der Saalbau aus denkmalschützerischer Sicht kein Problem ist, bedeutet indes noch lange nicht, dass er auch tatsächlich in nächster Zeit realisiert wird. Zwar hat sich bereits im Mai 2017 der „Förderverein Klosterkirche Pfullingen“ gegründet und die Pläne von Thomas Bamberg wurden auch vom Gemeinderat in den höchsten Tönen gelobt, beschlossene Sache und vor allem finanziert ist der Bau aber noch längst nicht. Wie schon im Etat 2018 wurde auch im aktuellen Haushaltsplan wieder eine Planungsrate eingestellt, für die sich alle Fraktionen einstimmig stark gemacht haben. Und auch viele Bürger haben in der Beteiligungsphase des Stadtentwicklungskonzepts immer wieder darauf verwiesen, wie wichtig ein Kulturhaus Klosterkirche für Pfullingen wäre – doch die Prospektion war nur einer von vielen Schritten, die auf dem Weg zum Saalanbau noch folgen müssen.