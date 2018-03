Holzelfingen Frühlingsfest des Albvereins

Holzelfingen / swp

Der Albverein Holzelfingen lädt zu seinem Frühlingsfest am Samstag, 14. April, um 20 Uhr in die Greifensteinhalle in Holzelfingen ein. In diesem Jahr konnte der Albverein den weithin bekannten Abenteuerer Mario Goldstein mit seiner Multivisionsshow „Meine Reise zum Dalai Lama“ gewinnen. Nach Jahren auf See kehrt Mario Goldstein nach Deutschland zurück. Er stellt fest: Das sesshafte Leben ist nichts mehr für ihn. Der Abenteurer beginnt davon zu träumen, die Welt von nun an über Land zu erkunden. Gemeinsam mit seinem Bruder René beginnt eine außergewöhnliche Reise über 22 000 Kilometer, acht Länder und fünf Religionen. Eintrittskarten gibt’s bei der Volksbank Ermstal-Alb, Filiale Holzelfingen oder unter albverein@holzelfingen. An der Abendkasse werden die Karten für 14 Euro verkauft.