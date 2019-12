Siehe ich verkündige euch große Freude“ heißt es in der Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums, das die Ereignisse in Bethlehem so beschreibt, wie wir sie kennen. Auch an diesem heutigen Heiligabend wird die Geschichte gelesen, gehört und gesungen. Allenthalben wünscht man sich ein frohes, ein freudiges Fest und fröhliche Weihnachten, genauso, wie der Engel auch Freude verkündigt hat. Ja, das soll es auch sein: Ein Fest der Freude und der Fröhlichkeit.

Und wenn keine Freude aufkommen will?

Doch manchmal will so gar keine richtige Feststimmung aufkommen. Wie viele Menschen mögen heute Abend wohl an einem leeren Tisch sitzen, weil der geringe Verdienst einfach nicht reicht für ein Festtagsmahl. Ganz zu schweigen von den Kindern, die eben kürzer treten müssen, weil die Eltern in diesem Jahr weniger Geld im Portemonnaie hatten. Wie viele fühlen sich einsam und verlassen, gerade heute und in den kommenden Weihnachtstagen. Wie viele Menschen denken mit tiefem Schmerz an die Weihnachtstage im letzten Jahr, als ein geliebter Mensch noch mitfeierte, der jetzt fehlt und dessen Lachen man nie wieder hören wird. In solchen Momenten wird uns schmerzlich bewusst, dass unser Leben vergänglich ist. Wie viele haben in den letzten Tagen und Wochen eine niederschmetternde medizinische Diagnose erhalten und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und wie viele fürchten sich vor diesen Feiertagen, weil sie mit tiefer innerer Not zu kämpfen haben.

Gerade für diese Menschen gibt es eine gute, ja eine geradezu umwerfende Botschaft: Es ist Weihnachten. Nein, keine Wohlfühlparty und keine Versammlung für Stimmungskanonen. Für diese zwar auch, aber die Weihnachtsbotschaft von der Menschwerdung Jesu gilt jenen, die in Dunkelheit, Nacht und Finsternis sind. Jenen, die verzweifelt sind, in großer Not und keinen Ausweg mehr wissen. Jenen, die an der Bosheit der Welt zerbrechen oder am eigenen Versagen . Sie können mit dem Kommen des Heilands neue Hoffnung schöpfen, ein Licht in der Dunkelheit, wie uns die Weihnachtsgeschichte berichtet. Das war vor 2000 Jahren so und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Eine Verheißung

„Siehe ich verkündige euch große Freude“: Dies ist nur der erste Teil der Botschaft. Die Verheißung geht so weiter: „Denn euch ist heute der Heiland geboren.“

In diesem Sinne allen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest.