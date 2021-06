Zu erheblichen Staus, die auch eine Stunde nach Kundgebungsbeginn noch andauern, hat eine Aktion der lokalen Gruppierung von Fridays for Future am Freitagvormittag auf der Durchgangsachse in Reutlingen geführt. Im Ledergraben, der B312, blockierten die rund 100 Schüler zwei Fahrspuren auf Höhe de...