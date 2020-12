Fünf Jahre nach Abschluss des Pariser Klimaabkommens und im Rahmen eines internationalen Aktionstags, hat die Initiative Fridays for Future am Freitag bundesweit zu Protestaktionen aufgerufen. Auch die Reutlinger Ortsgruppe war mit einer Informationsaktion ab 14 Uhr in der Innenstadt vertreten. Mit Plakaten und durch Gespräche mit Passant wollten die Aktivisten über das eineinhalb-Grad-Ziel des Klimaabkommens informieren und so die Menschen auf die Notwendigkeit von effektivem Klimaschutz aufmerksam machen.

Pariser Klimaschutzabkommen: Regional und lokal Verantwortung übernehmen

„Reutlingen kann als deutsche Stadt aktiv ihren Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens leisten, ist sogar dazu verpflichtet, dies zu tun“, erklärte Ricarda Schneider, Sprecherin der Ortsgruppe. Die Aktivisten beziehen sich unter anderem auf eine Machbarkeitsstudie des Wuppertal Instituts, demnach Deutschland bis zum Jahr 2035 CO2-neutral werden muss, um seine Klimaziele einhalten zu können.