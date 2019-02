Reutlingen Fridays for Future nun auch in Reutlingen: 300 demonstrierende Schüler

Fridays for Future nun auch in Reutlingen: 300 demonstrierende Schüler

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ hat nun auch Reutlingen erreicht: Gestern demonstrierten rund 300 Schüler für Klimaschutz. „Wir sind jung, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ war einer der Schlachtrufe, die sie immer wieder wiederholten. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Ramazan Selcuk und andere Erwachsene hatten sich dem Demozug durch die Innenstadt angeschlossen. Initiator war der AK Nachhaltigkeit vom Friedrich-List-Gymnasium. Die Mitglieder hatten Plakate gedruckt und an anderen Schulen mobil gemacht. Schule geschwänzt (wie es in anderen Städten der Fall war) hat aber wohl keiner der Reutlinger Teilnehmer: Die Demonstration begann erst um 13 Uhr.