Reutlingen Freundeskreis feiert Jubiläum

Reutlingen / Von Anja Weiß

Die Förderung von Musik und Kunst hat eine lange Tradition in Reutlingen. Bereits 1946 wurde die „Gesellschaft zur Förderung des städtischen Sinfonierorchesters“ ins Leben gerufen, die das städtische Orchester nur ein Jahr nach dessen Gründung bereits mit sage und schreibe 30 000 Mark unterstützen konnte. Zwei Jahre später, 1948, wurde im Zuge der Währungskrise ein Trägerverein gegründet, dessen Mitglieder die Arbeit des „Schwäbischen Sinfonieorchesters Reutlingen“, so der damalige Name, unterstützten.

Wandel zum Reiseorchester

1982 dann hat sich das Orchester umbenannt in Württembergische Philharmonie Reutlingen (WPR), tourte fortan eifrig durchs In- und Ausland, wurde immer mehr zu einem Reiseorchester, um die Einnahmen zu erhöhen. Dennoch fehlte es an Geld, weshalb die politisch Verantwortlichen sich mit dem Gedanken trugen, die WPR mit den Stuttgarter Symphonikern zusammenzulegen. So weit kam es nicht, das städtische Orchester wurde zu einer Stiftung und aus dem Träger- wurde ein Förderverein. Dieser Freundeskreis der WPR feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und kann auf eine ungemein erfolgreiche Arbeit zurückblicken, wie WPR-Intendant Cornelius Grube hervorhebt. Rund 300 000 Euro hat die Philharmonie im Lauf der vergangenen 20 Jahre erhalten, „das ist eine stattliche Summe“, freut sich Grube. Dank derer immer wieder Matineereihen umgesetzt werden können oder besondere Konzerte, die anders nicht finanzierbar wären. Auch für CD-Produktionen, die Beschaffung von Instrumenten oder den Einbau einer Rampe zeichnete der Freundeskreis verantwortlich.

Allerdings sei die finanzielle Unterstützung nur das eine, so Grube. Mindestens genauso wichtig ist ihm das Engagement und der Einsatz, den die Fördermitglieder für die Musik an den Tag legen. „Die Identifikation mit dem Orchester hat ungemein zugenommen.“ So hat sich der Freundeskreis bei Neubau der Stadthalle von Anfang stark gemacht für eine gute Akustik, sie sind dabei, wenn es gilt, Kuchen oder Salate zu verkaufen und etliche Mitglieder nehmen immer wieder auswärtige Musiker bei sich zu Hause auf. Das ist ein relativ neues Projekt, wie die Freundeskreis-Vorsitzende Heide Arnold erzählt. Denn immer wieder mussten Gastmusiker im Auto übernachten, weil ihnen ein Hotel zu teuer war. „In der Zwischenzeit haben wir acht feste Plätze“, erzählt Heide Arnold. Die Freundeskreismitglieder wollen für die Musiker „wirklich Freunde sein, die ihnen ein Dach über dem Kopf bieten“.

Von Matinee bis Konzertreise

Die Mitgliederzahl ist übrigens seit 20 Jahren am Wachsen, „das ist ungewöhnlich“, so Grube. Waren es einst 115, sind es heute 550. Einer der Gründe: Der Freundeskreis bietet besondere Aktionen und es ist ihnen auch wichtig, mit den Musikern in Kontakt zu kommen. Eine der Erfolgsgeschichten sind die Matinees, die zwischenzeitlich immer mehr Besucher anlocken. Zudem gibt es immer wieder Sonderkonzerte extra für die Förderer oder sie dürfen mit auf Konzertreisen. „Das ist eine Win-win-Situation, von der alle profitieren“, sagt Schatzmeister Hermann Kurz. Auch um den Nachwuchs kümmert sich der Freundeskreis: Das „Junge Forum“ wurde speziell für Menschen bis 28 eingerichtet, die sich für klassische Musik interessieren.

Eine derartige Erfolgsgeschichte gilt es natürlich, zu feiern: mit einem Jubiläumskonzert am 6. Juli in der Stadthalle; der Vorverkauf ist bereits hervorragend angelaufen. Als Solist konnte Alexander Flamm gewonnen werden, der in Metzingen aufgewachsen und früher vom WPR-Trompeter Alfred Hepp unterrichtet worden ist. Fawzi Haimor, Dirigent der WPR, hat eigens für dieses Konzert seinen Aufenthalt in seinem Heimatland USA verschoben, auch ihm ist der Freundeskreis eine Herzensangelegenheit. Für die kommenden Jahre hat der Verein vor allem eines vor: Die Philharmonie qualitativ hochwertige Musik in der Stadt weiter unterstützen, und für sie einstehen. Außerdem will man den Musikern den Alltag so weit wie möglich erleichtern und mit Spenden Projekte umsetzen, die sonst nicht möglich wären.