Verkehr Freude in Reutlingen und Lichtenstein

Region / Ralph Bausinger/Jürgen Herdin

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann und der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser haben jetzt den weiteren Zeitplan für die Umsetzung der zweiten Stufe des Bedarfsplans 2016 des Bundesverkehrswegeplans bekannt gegeben. Mit insgesamt 650 Millionen Euro unterstützt der Bund Straßenprojekte im Regierungsbezirk, deren Planung bis Ende 2025 begonnen wird. Darunter sind auch zwei Projekte aus der Region, was hier für Freude, aber auch Erleichterung sorgt.

Bereits Ende 2018 wird mit der Planung der Ortsumfahrung Reutlingen begonnen. Dieses Projekt wird vom Regierungspräsidium „als prioritär eingestuft, da die Ortsumfahrung eine wichtige Ergänzungsfunktion im Zusammenhang mit dem Scheibengipfeltunnel darstellt“.

Oberbürgermeisterin Barbara Bosch begrüßt die Nachricht. Auch nach Auffassung der Stadt hat die Ortsumfahrung eine wichtige Ergänzungsfunktion im Zusammenhang mit dem Scheibengipfeltunnel. „Ziel muss eine realisierbare, ganzheitliche Planung sein, unter besonderer Rücksichtnahme auf die Anwohner. Dabei sind städtebauliche und verkehrliche Belange genauso zu berücksichtigen, wie die von Natur, Landschaftsbild und Lärmschutz“, sagte Bosch. Eine entsprechende Beschlussvorlage der Stadt liege vor und solle noch vor der Sommerpause im Gemeinderat diskutiert und verabschiedet werden. Frühere verkehrliche Untersuchungen hätten ergeben, dass die als Dietwegtrasse bekannte Ortsumfahrung erst mit dem Scheibengipfeltunnel die erhoffte Entlastung bringen werde und somit nur in Kombination mit dem Tunnel sinnvoll sei. Zudem sei, so die OB, darum gegangen, die „Finanzierung der Ortsumfahrung durch Bund und Land abzuwarten, um finanzielle Risiken für die Stadt auszuschließen“.

Riesenschritt für Lichtenstein

Freude auch in Lichtenstein: Hier sollen die Planungen für den Albaufstieg der B 312 im zweiten Halbjahr 2019 beginnen. Bürgermeister Peter Nußbaum sprach im Gemeinderat, der am Donnerstagabend tagte, vom „Beginn einer Zeitenwende und einem ersehnten Riesenschritt in Richtung verdienter und bitter notwendiger Verkehrsentlastung für Lichtenstein, auch für die Region und für alle Verkehrsteilnehmer, die auf diesem Teil der Hauptverkehrsachse B 312 unterwegs sind“. Sein Dank galt allen Akteuren, die sich bis heute für das Projekt eingesetzt haben, „einer 2012 eingeleiteten Mission der Überzeugungsarbeit“. Er freue sich, dass dieses vor Jahren noch „unerreichbar fern geglaubte Ziel durch gemeinsames, beharrliches Wirken und fortwährende Anstrengungen tatsächlich erreicht werden konnte“. Auch freue man sich in Lichtenstein „über einen neuen Anschub für die Regionalstadtbahn. Nun richte man den Blick solidarisch auf Engstingen, „wo sich die weiteren Schritte in Richtung Ortsumfahrung dann nahtlos anschließen mögen“, betonte der Bürgermeister.

Die IHK Reutlingen bewertete die Ankündigung, Ende des Jahres in die Planung der Ortsumfahrung Reutlingen einsteigen zu wollen, ebenfalls positiv. „Das ist ein wichtiges Signal für Bürger wie Unternehmer“, kommentierte gestern IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp. Die regionale Wirtschaft dringe seit Jahren darauf, die Planungen für die Südumfahrung Orschel-Hagen fortzusetzen. „Seit der Scheibengipfeltunnel in Betrieb ist, ist völlig klar, dass damit nur eine halbe Ortsumfahrung realisiert wurde“, sagte Epp.

Enormer Nachholbedarf

Gleichwohl werde es noch viele Jahre dauern, bis die Umfahrung geplant, genehmigt und am Ende gebaut sein wird. Insgesamt zeigte sich der IHK-Hauptgeschäftsführer darüber erfreut, dass der enorme regionale Nachholbedarf bei der Straßeninfrastruktur in der gemeinsamen Stellungnahme von Verkehrsministerium und RP als solcher anerkannt wird. „Die Wirtschaft hat über Jahre aufgezeigt, dass in der Region zu wenig in Verkehrsinfrastruktur investiert wurde. Jetzt kommen die Dinge immerhin nach und nach ins Rollen“, betonte Epp.

Eine Perspektive zeigt sich aus seiner Sicht auch für die Verkehrslage in Lichtenstein. Dort sollen die Planungen am Tunnelbauwerk im zweiten Halbjahr 2019 beginnen. „Die Aufnahme des Albaufstiegs in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans war schon ein großer Erfolg für die Region und die heimischen Unternehmen. Dass es jetzt vorangehen kann, ist wichtig“, merkte Epp an. Die IHK betrachte den Albaufstieg als wesentlichen Bestandteil der Trasse vom Reutlinger B 27-Zubringer B 464 über die Südumfahrung Orschel-Hagen sowie den Scheibengipfeltunnel bis hin zum Albaufstieg und der Ortsumfahrung von Engstingen. „Unsere regionalen Straßenbauprojekte haben nicht nur ein hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis, sondern bringen zudem eine hohe Netzwirkung“, unterstrich Epp.