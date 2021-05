7-Tage-Inzidenz unter 100 im Landkreis Tübingen macht den von vielen Menschen lang ersehnten Saisonstart möglich. Wie schon im Vorjahr, bestimmt die Pandemie auch diesen Freibadsommer mit. Die Hygieneschutzkonzepte aus der ersten Corona-Saison auf. Weitere Besonderheit: Das Freibad feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Eine stabilemacht den von vielen Menschen lang ersehnten Saisonstart möglich. Wie schon im Vorjahr, bestimmt die Pandemie auch diesenmit. Die Stadtwerke Tübingen (swt) greifen die gut funktionierendenaus der ersten Corona-Saison auf. Weitere Besonderheit: Das Freibad feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag.

Nun ist es soweit. „Das Freibad-Team hat nur darauf gewartet, endlich loslegen zu dürfen“, sagt Frank Raible, swt-Abteilungsleiter Bäder. „An der frischen Luft im weitläufigen Gelände lässt sich unser Ziel am besten und sichersten umsetzen: möglichst vielen Menschen ein Angebot zum Schwimmen und Baden zu machen.“

Corona-Verordnung definiert Zugangsvoraussetzungen

Wichtigste Neuerung: Zugangsvoraussetzung für das Freibad ist entweder ein vollständiger Impfschutz (ab 14 Tage nach Zweitimpfung, Nachweis z.B. per Impfausweis), ein Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion oder ein aktueller Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Anerkannt werden ausschließlich Tests mit Bescheinigung (öffentliche Teststellen, Arztpraxen, Apotheken) sowie Test, die durch den Arbeitgeber bescheinigt wurden oder auch das Tübinger Tagesticket. Selbst durchgeführte Tests gelten nicht.

Doppelte Kontrolle am Eingang – Bitte um Verständnis

Mit der doppelten Kontrolle am Eingang (Ticket + Nachweis) und dem dadurch erhöhten Zeitaufwand, müssen die Badegäste in Stoßzeiten etwas mehr Geduld aufbringen. „Jede Bäderöffnung in Pandemiezeiten verursacht einen enormen Mehraufwand auf Seiten von Betrieb, Organisation und Personal. Wir bitten deshalb alle Badegäste um Nachsicht, Geduld und Verständnis“, sagt swt-Geschäftsführer Ortwin Wiebecke. „Sei es bei größeren Wartezeiten oder auch wenn nicht alle Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche in dem Maße von den swt erfüllt werden können, wie das in Zeiten vor der Pandemie der hohe Standard in Tübingen war.“

Zeitfenster, Ticketbuchung, Tarife: Online oder per Abholung

Wie schon im Sommer 2020 gibt es verschiedene Zeitfenster mit Besucherbegrenzungen:

06:00 – 13:30 Uhr (maximal 2.000 Gäste)

14:00 – 20:00 Uhr (maximal 2.000 Gäste)

18:00 – 21:00 Uhr (maximal 300 Gäste)

Öffnungszeiten werden im Laufe der Saison an die Tageslichtzeiten angepasst. Tickets können ab Donnerstagnachmittag wieder Stadtwerke Tübingen gekauft werden. In einigen Wochen planen die swt die Umstellung auf ein neues Buchungssystem mit mehr Funktionen und Komfort. Diewerden im Laufe der Saison an die Tageslichtzeiten angepasst. Tickets können ab Donnerstagnachmittag wieder online über das Buchungssystem auf der Bäderseite dergekauft werden. In einigen Wochen planen die swt die Umstellung auf ein neues Buchungssystem mit mehr Funktionen und Komfort.

Für Gäste, die keine Möglichkeit zum Online-Ticketkauf haben, bieten die Stadtwerke ab Dienstag, 25. Mai, eine Ticket-Abholstelle vor ihrer Zentrale in der Eisenhutstraße 6 an. Tickets müssen vorab telefonisch unter der Freibad Tickethotline (07 07 1) 1 57 28 96 (Montag – Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr) bestellt werden. Reservierte Tickets können dann von Montag bis Freitag jeweils zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr abgeholt und auch direkt vor Ort bezahlt werden.

Die Tarife sind die Corona-Tarife aus dem Vorjahr: Einzelkarte 3,50 Euro, ermäßigte Einzelkarte 2,50 Euro, Familienkarte 2,00 Euro pro Person (max. zwei Erwachsene, mindestens 1 zahlendes Kind).

Corona-Regeln reloaded – Weiterhin Beschränkungen und Maskenpflicht

Die Regeln für den Freibadbesuch kennen die Gäste aus dem Vorjahr:

Die Zahl der Badegäste in den Becken ist begrenzt.

Beim Schwimmen gilt wieder ein kontaktfreies Einbahn-Kreisverkehr-System, die Bahnen sind entsprechend eingeteilt und abgetrennt.

Bei Attraktionen, wie zum Beispiel auf der Rutsche oder dem Kinderspielplatz, müssen Abstände eingehalten werden.

Zum Duschen stehen die Außenduschen sowie Innenduschen (und Föhne) in begrenzter Anzahl zur Verfügung.