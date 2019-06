Peter Klein kommt von der Kasse nicht mehr weg – und das, obwohl es gerade mal 9 Uhr ist. Ganze Schulklassen drängen sich bei stetig steigenden Temperaturen am Drehkreuz vorbei, dazwischen Erwachsene mit ihren Kindern und eine Gruppe Jungs.

3629 zahlende Besucher sind am Mittwoch ins Schönbergbad gekommen. „Rechnet man die Saisonkartenbesitzer dazu, dürften es so um die 5000 Leute gewesen sein“, sagt Schwimmmeister Klein. Und auch gestern, am Donnerstag, werden es bis in die Abendstunden hinein wieder gut 5000 Badegäste gewesen sein, die hier Abkühlung gesucht haben. „Seit dem Wochenende geht hier die Post ab“, berichtet der Kassenleiter, der froh ist, wenn er und seine Kollegen wieder Verstärkung bekommen. Schließlich leiden auch die Pfullinger unter dem Mangel an Fachpersonal, der den Bäder-Betreibern im ganzen Land zu schaffen macht – und der sich im Schönbergbad auf die Öffnungszeiten niederschlägt.

„Gerade an Tagen wie diesen, an denen die Leute abends gern länger bleiben würden, macht sich das natürlich bemerkbar, dass wir schon um 20 und nicht erst um 21 Uhr schließen“, erklärt Klein, der hofft, dass sich die Lage ab August wieder entspannen wird, wenn eine weitere Fachkraft eingearbeitet ist. Die neue Kollegin, die ihre Ausbildung gerade beendet, wird wohl Mitte Juli ihre Stelle im Schönbergbad antreten. „Und dann, wenn sie sich mit der Technik vertraut gemacht hat und in die Abläufe eingearbeitet ist, können wir die alten Öffnungszeiten schnellstmöglich wieder umsetzen“, glaubt Hauptamtsleiterin Katja Anton-Kalbfell und betont, dass das Bäderpersonal den ganzen Sommer über von Leihkräften unterstützt wird.

Die Unterstützung können Peter Klein und Bäderleiter Lennart-Claas Kerkhoff gut gebrauchen. Die Hitze pusht die Gesamtbesucherzahl in dieser Saison, die bisher ein bisschen vor sich hin gedümpelt ist, mächtig nach oben. 30 000 sind es in den ersten 47 Öffnungstagen gewesen. Bleibt das Wetter den Prognosen treu, dürften bis zum Ende der Hitzewelle wohl über 50 000 Besucher da gewesen sein.

Angebote wie die, die das Bäderteam sich für die laufende Saison ausgedacht hat, bräuchte es angesichts des aktuell prächtigen Sommers zwar gar nicht, um noch mehr Besucher anzulocken – „gut ankommen tun unsere Aktionen aber allemal“, sagt Klein. Die Wassergymnastik „Frisch in die Woche“, die montags ab 9 Uhr ist, findet immer mehr Anhänger, genauso wie das Aqua-Jogging, das mittwochs ab 19 Uhr stattfindet. „Und das Flutlichtschwimmen an jedem dritten Freitag im Monat, bei dem wir Fackeln aufbauen, ist der Renner“, erklärt der Kassenleiter. Der Kinderspiel-Vormittag an jedem ersten Samstag im Montag komplettiert das Programm, mit dem das Mitarbeiterteam über die Stadtgrenzen hinaus auf das Schönbergbad aufmerksam machen möchte. „Wir haben nicht nur ein Bad und Wasser, wir setzen auch noch Aktionen oben drauf“, erklärt Klein, der derzeit morgens schon vor sechs Uhr seinen Dienst antritt, um sein Arbeitspensum bewältigen zu können, während seine Kollegen an Hitzetagen locker mal bis 23 Uhr mit Aufräum- und Reinigungsarbeiten beschäftigt sind – und das, obwohl für die Gäste um 20 Uhr Feierabend ist.