Ein paar Wasserratten standen auch in Eningen in den Startlöchern: Bei noch etwas kühlen Temperaturen eröffnete das zwischen 2017 und 2020 renovierte Waldfreibad am Freitag die diesjährige Freibadsaison. Der große Ansturm blieb vermutlich auch deswegen aus, weil der Eintritt nur für getestete,...