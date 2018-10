Pfullingen Frauenkreis auf der Alb

Pfullingen / swp

Der ehemalige Frauenkreis Pfullingen macht auch dieses Jahr seine traditionelle Herbst-Ausfahrt mit der ehemaligen Kreisarchivarin, Dr. Irmtraud Betz-Wischnath. Am Donnerstag, 18. Oktober, fährt der Bus um 13 Uhr am Alten Bahnhof in Pfullingen ab. Es geht zu einigen Dörfern auf der Schwäbischen Alb, die mit ihren Kirchen und Ausblicken der Entdeckung wert sind, zum Beispiel Neuburg ob der Donau. Und anschließend gibt es wieder eine gemütliche Kaffee-Einkehr in Zwiefalten. Anmeldungen sind erbeten bis zum 10. Oktober bei Elsbeth Pasternacki, Telefon (07121) 756850.