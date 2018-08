Reutlingen Frau tot aufgefunden

Reutlingen / swp

Die seit Sonntag vermisste 40-Jährige wurde gefunden.

Eine seit Sonntagabend vermisste, 40-jährige Frau, ist in der Nacht zum Dienstag im Waldgebiet Vochezenholz am Georgenberg von Kräften einer Rettungshundestaffel tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am Sonntagabend eine Klinik, in der sie Patientin gewesen war, verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt.

Hierauf wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch unter mehrmaligem Einsatz eines Polizeihubschraubers, eingeleitet. Bei einer Absuche des Geländes um den Georgenberg waren zahlreiche Einsatzkräfte mehrerer Rettungshundestaffeln, der Feuerwehr und der Bergwacht ab Montagabend bis weit in die Nacht hinein beteiligt. Die Vermisste wurde dann gegen 0.50 Uhr tot aufgefunden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.