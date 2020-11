Mit einem Laser wird der Körper abgetastet und so vermessen. 3D-Scans kennt man von der Sicherheitskontrolle am Flughafen. An der Hochschule Reutlingen wird diese Technik derzeit in einem Forschungsprojekt eingesetzt, nicht um versteckte Gegenstände am Körper zu finden, sondern um einem ganz ande...