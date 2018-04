Frühschoppen Fluch oder Segen?

Pfullingen / swp

Die Digitalisierung greift in alle Lebensbereiche ein, ob dies der private Kalender, Facebook, Partnerwahl, Google als Auskunftssystem, der Roboter im Produktionsprozess oder das selbstfahrende Auto ist, wir werden auf Schritt und Tritt mit der Digitalisierung konfrontiert. Das Thema „Digitalisierung“ wirft dabei nicht nur technische Fragen auf, sondern hat auch eine ethische Dimension.

Zum Thema „Digitalisierung – Fluch oder Segen“ lädt die Initiative für ein Kulturhaus in Pfullingen, I’kuh, deshalb zu ihrem nächsten Frühschoppen am Sonntag, 8. April, um 11 Uhr in den Klostergarten in Pfullingen ein. Der Frühschoppen endet wie immer mit einem gemeinsamen Weißwurstessen.