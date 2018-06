Wirtschaftsförderung Flohmarkt soll die Stadt beleben

Pfullingen / swp

Am Samstag, 23. Juni, locken ein Flohmarkt und verlängerte Ladenöffnungszeiten in die Pfullinger Innenstadt. Mit einem Innenstadt-Flohmarkt am 23. Juni wollen die Netzwerke I und II, die unter dem Dach der städtischen Wirtschaftsförderung agieren, zu einer weiteren Belebung des Stadtzentrums beitragen.

Neben Händlern aus der Region können alle Interessierten und insbesondere auch die Pfullinger Bürger beim Flohmarkt mitmachen. Der Aufbau beginnt um 8 Uhr, Verkauf ist von 9 bis 18 Uhr. Und um das Ganze noch attraktiver zu machen, haben die innerstädtischen Geschäfte ihre Öffnungszeiten dem Flohmarkt angepasst und ebenfalls von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Entstanden ist die Idee für den Flohmarkt bei einem der regelmäßigen Treffen der Netzwerke „Innenstadtbelebung“ und „Kommunikation und Events“. Gemeinsam mit einer Marktagentur, die jährlich über 300 solcher Märkte ausrichtet und über die entsprechenden Erfahrungen verfügt, haben die städtische Wirtschaftsförderung und der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) diese Veranstaltung organisiert. Neben einer Belebung der Innenstadt ist es Sabine Schenk und Stefan Rau vom GHV wichtig, den einheimischen und auswärtigen Besuchern des Marktes das vielseitige Angebot der Geschäfte zu präsentieren. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (07025) 840004 und 0175-4330976 oder im Internet unter www.nmv-marktagentur.de