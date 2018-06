Flohmarkt bringt Leben in die Pfullingen Innenstadt

Text/Foto: Evelyn Rupprecht

Schmuck und Kuscheltiere, Vasen und Kinderspielzeug, Bastelsets und Kleider: An den gut 20 Ständen beim Flohmarkt in der Pfullinger Innenstadt gab’s am Wochenende fast für jeden Geschmack etwas. Es war die erste Aktion dieser Art, die die Netzwerke I und II unter dem Dach der städtischen Wirtschaftsförderung in Kooperation mit einer Marktagentur starteten. Mit dem Flohmarkt wollten die Veranstalter Leben ins Pfullinger Zentrum bringen. Tatsächlich waren dort am Samstag deutlich mehr Menschen unterwegs als sonst. Dazu mag freilich auch die Tatsache beigetragen haben, dass die Läden rund um Markt- und Laiblinsplatz ihre Öffnungszeiten bis 18 Uhr ausgedehnt hatten.