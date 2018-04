Reutlingen Flammen der Auferstehung

Von Jürgen Herdin

Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt!“ Damit eröffnete am Karsamstagabend der katholische Pfarrer Udo Hermann zusammen mit einem Dutzend Ministranten die ökumenische Feier zum Osterfeuer. Und seine evangelische Schwester im Glauben, Astrid Gilch-Messerer von der Kreuzkirchen-Gemeinde, fuhr fort mit einem Appell gegen „wissentlich verbreitete Unwahrheit, Fanatismus und Hetze zu Gewalt“. Dem entgegen stehe „die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit sowie das Bestreben, die Würde des Menschen zu achten“.

Wenn es Nacht wird am Karsamstag ist das die Brücke zwischen den Leiden und der Kreuzigung Jesu Christi – und seiner Auferstehung. In der Tradition der Christen steht dieses Ostern für das Ende der Fastenzeit, und es ist der Sieg des Lebens über den Tod. Dieser Höhepunkt im Kirchenjahr steht aber auch für die Bereitschaft, den Glaubensweg zu gehen. Auch das symbolisiert das Osterfeuer.

Gefeiert wird in Reutlingen in ökumenischer Gemeinschaft der Katholiken und der Protestanten. Auf einer Kreuzung auf halbem Weg zwischen evangelischer Kreuz- und katholischer St. Lukas-Gemeinde der Heiliggeist-Kirche wurde früher gefeiert. Nun traf man sich schon zum zweiten Mal in der Pomologie.

Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe Jesu. Nach alter jüdischer Tradition endet dieser Tag übrigens nicht um Mitternacht, sondern mit Beginn der Nacht. Also beginnt mit dem Sonnenuntergang ein neuer Tag. Diese Tradition ist in die christliche Liturgie eingeflossen.

In einer großen, eisernen Schale wurde dieses Feuer um 20.45 Uhr in der Pomologie entzündet, auf dem Boule-Platz mit der IHK-Ruine im Hintergrund – und auf der der anderen Seite mit der beleuchteten Marienkirche drunten in der Stadt. Der Vollmond leuchtete, allerdings hatten viele der rund 500 Gläubigen Taschenlampen und ihr Handy-Licht angemacht, um sich zu orientieren. Denn Straßenlampen gibt es dort nicht.

Die Finsternis mit dem Osterfeuer vertreiben: Dort holen sich die Christen das Licht für ihre Kerzen, die danach ihre Gotteshäuser erleuchten. Der Nagel vom Kreuz Jesu stehe für alle Wunden, die ihm geschlagen wurden – „und für die Tritte, die Menschen einander versetzen“, wenn es um die Besetzung der Plätze im Leben gehe, sagte Gilch-Messerer. Stattdessen gehe es darum, die Würde des Menschen zu achten und auch um die Fähigkeit zum Teilen und zur Hilfsbereitschaft.

Der Nagel stehe ebenfalls „für alle Gewaltherrschaft und allem Hang zur Vergeltung“, ebenso für die „Lust an der Qual anderer, für die Verrohung der Umgangsformen“, so Hermann. Gefragt sei aber „Empfindsamkeit, das Mitleiden können und die Freude am Schönen“.

Gemeinsam mit den Besuchern wurde mehrmals zwischen den Textpassagen das Lied gesungen: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht – auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht.“ Dieser Gesang gehört zu den bekanntesten Liedern der Gemeinschaft von Taizé, einer der wichtigsten Geburtsstätten der ökumenischen Bewegung.

Nach der Prozession ging es zurück in die beiden Gotteshäuser, wo das Thema Ostern vertieft wurde, dies in der Kreuzkirche auch mit alttestamentarischen Texten – und mit dem Osterevangelium des Matthäus. Es gab Worte zur Taufe und eine Bildpredigt zu Marc Chagalls Gemälde vom „Friedhofstor“. Es sangen Uta und Sophia Michelbach, die Orgel spielte Tim Krüger.

Das Opfer des Gottesdienstes geht an die Gefängnis-Seelsorge in Tübingen/Rottenburg.