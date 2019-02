In anderen ostafrikanischen Ländern haben die Mikrofinanzinstitute bereits ihre Arbeit aufgenommen. Die Einwohner bekommen Geld ganz einfach am Bankschalter. © Foto: Privat

Reutlingen / swp

Armutsbekämpfung durch finanzielle Teilhabe – das ist das Ziel der Sparkassenstiftung für internationale Kooperationen. Seit zehn Jahren setzt sie sich für die berufliche Bildung und die Stärkung des Mikrofinanzsektors in Ostafrika ein. Das Ziel der Stiftung ist langfristig die finanzielle Unabhängigkeit der armen Bevölkerung. Bisher gibt es Projektbüros in Burundi, Ruanda und Tansania. Nun bekommt die Stiftung fachliche Unterstützung von der Kreissparkasse Reutlingen bei der Expansion nach Uganda.

Uganda ist ein Land mit vielen Herausforderungen, aber auch Chancen. Die Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 5,1 Prozent gewachsen. Doch vor allem die ländliche Bevölkerung profitiert nicht von dieser Entwicklung. Genau dort setzt die Arbeit der Sparkassenstiftung an. Gemeinsam mit den beiden Partnerorganisationen AMFIU (Association of Microfinance Institutions of Uganda) und UCSCU (Uganda Cooperative Savings and Credit Union) sowie der Kreissparkasse Reutlingen will sie finanzielle Bildung im Land fördern. Denn nach wie vor fehlt in der Bevölkerung das Grundverständnis für Geld und Sparen.

Dreh- und Angelpunkt der Projekte in Ostafrika ist das sogenannte Mikrofinanzsystem. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um Finanzdienstleistungen für die „kleinen Leute“. Mikrofinanzinstitute machen der benachteiligten Bevölkerung Kleinkredite, Sparprodukte oder auch Versicherungen zugänglich. Im Mittelpunkt steht die finanzielle Weiterentwicklung von Kleinbetrieben und Privathaushalten. Das war auch vor über 200 Jahren der Gründungsgedanke der Sparkassen.

Inka Mackenbrock von der Sparkassenstiftung leitet das Projekt vor Ort und hat sich in den vergangenen Wochen in der Kreissparkasse Reutlingen noch mehr Know-how angeeignet. Im Gespräch verrät sie mehr über ihre Arbeit in Uganda.

„Unser oberstes Ziel ist es, den Menschen die finanzielle Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei geht es vor allem darum, bessere Mikrofinanzinstitutionen im Land zu etablieren. Diese helfen den Menschen bei allen finanziellen Anliegen“, sagt Inka Mackenbrock. Zusammen mit den beiden Partnerorganisationen in Uganda, AMFIU und UCSCU, geht sie zunächst auf die Schulen und Banken zu, um die Ausbildung der Mitarbeiter und das Finanzwissen künftiger Generationen zu stärken. Ein Trainingszentrum für Mikrofinanzen übernimmt dabei einen Teil der Bildungsaufgabe. Mit Hilfe von Planspielen der Sparkassenstiftung will man die Menschen im ländlichen Raum erreichen. Die Spiele sind speziell für Bauern, Selbstständige und Familien gemacht. „So zeigen wir der Bevölkerung, wie sie mehr Geld verdienen oder sparen. Damit fördern wir unter anderem neue Ideen und Verkaufsstrategien von Händlern“.

Die Flüchtlinge sind ein weiteres Ziel der Arbeit. Uganda ist das Hauptaufnahmeland für Flüchtlinge aus der Demokratischen Republik Kongo und dem Südsudan. Die Regierung stellt ihnen zwar Land zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Bisher kümmern sich aber wenige Organisationen um die wirtschaftlichen und finanziellen Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe.

Eine Herausforderung ist das allemal. „Wir müssen bei Null beginnen. Bisher gibt es nur ein Büro unserer Partner vor Ort. Wir bauen alles komplett neu auf. Im ländlichen Raum wird es besonders schwierig die Bevölkerung zu erreichen, da eine gute Infrastruktur fehlt“, sagt Inka Mackenbrock.

Es sei eine Herausforderung, die arme Bevölkerung fürs Sparen zu sensibilisieren. „Wenn wir schon in den Schulen den Spargedanken verankern, hilft das den Menschen langfristig weiter“. Das alles setze aber auch voraus, dass über betriebswirtschaftliche Hintergründe informiert werde. Durch die mangelnde Infrastruktur sei das besonders wichtig. Diese Umstände machten es nicht einfach, die Menschen zu animieren, zum Beispiel für die eigene Gesundheit zu sparen, wenn es in der Nähe kein Krankenhaus gibt. „Kleinen Unternehmen versuchen wir zu zeigen, wie sie etwa durch Gruppenkredite mit Geschäftspartnern gemeinsam wachsen können. So ist es für sie möglich, weitere Geschäfte zu eröffnen und neue Einkommensquellen zu schaffen. Gleichzeitig entstehen neue Arbeitsplätze“, so Inka Mackenbrock weiter.

Die Hilfe beim Aufbau eines Bank- und Finanzwesen ist für Inka Mackenbrock unabdingbar. „Die Sparkassen sind mit ihrem Konzept erfolgreich. Sie haben seit jeher den Auftrag, Menschen wirtschaftlich und finanziell zu unterstützen. Man kann nicht beeinflussen, wo man geboren wird. Deswegen haben wir eine globale Verantwortung und tragen zur besseren Chancengleichheit bei. Schließlich kommt es auch Deutschland zu Gute, wenn die Wirtschaft in Uganda funktioniert – wir importieren Kaffee, Tee und Fisch“.

Die Bank unterstützt mit dem Projekt außerdem eines der Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen. Das Land soll seine wirtschaftliche Lage verbessern, Arbeitsplätze schaffen – auch für die Geflüchteten – und kreative Geschäftsideen fördern. So wie es der öffentliche Auftrag der Sparkassen für Deutschland vorsieht.

Was sind nun die nächsten Schritte? „Mit Hilfe der Feldforschung versuchen wir herauszufinden, welchen Bildungsstand es aktuell gibt. Wir konzentrieren uns ebenfalls darauf, unsere Partnerorganisationen zu stärken – schließlich sind sie wichtig für den Kontakt zur Bevölkerung. Sie werden nach unserem gemeinsamen Projekt die Arbeit im Land fortführen“.

Auch ein Trainingszentrum soll noch in diesem Jahr eingeführt werden. Das Projekt wird sechs Jahre dauern. Zum Team gehören drei Mitarbeiter von der Sparkassenstiftung, der Trainer für die Planspiele, die Landesdirektorin der Commercial Bank of Africa (Rwanda), Edigold Monday, und Inka Mackenbrock. Dazu kommen zwei weitere Personen von Partnerorganisationen der Kreissparkasse.

Die Kreissparkasse Reutlingen wird die Partnerorganisationen in Uganda durch die Entsendung von Kurzzeitexperten, Wissenstransfer, Studienreisen und den regelmäßigen Austausch mit dem Projektteam der Sparkassenstiftung vor Ort unterstützen.