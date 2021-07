Vom Stadtrat zum Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister: Es ist ein, zumindest für Reutlingen, ungewöhnlicher Weg, den Sebastian Weigle beschreiten möchte. Der 43-Jährige will den bisherigen Dezernenten Alexander Kreher, der seit 2013 im Amt ist, ablösen. Am Donnerstagabend hatte Weigle seine Bewerbung öffentlich gemacht, am Montagnachmittag erläuterte er in einem Pressegespräch seine Motivation und Inhalte.

