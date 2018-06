Reutlingen Filetstück der Oststadt

Reutlingen / Carola Eissler

Direkt hinter Galeria Kaufhof, zwischen Gartenstraße und Kaiserstraße, liegt ein Filetstück der Oststadt. Ein Plangebiet mit 6230 Quadratmeter Gesamtfläche, für das die Stadt nun einen Bebauungsplan erstellen will. Der Gemeinderat wird am kommenden Dienstag in öffentlicher Sitzung darüber beraten. Der Grundstückseigentümer plant die Errichtung eines Büroneubaus, zudem soll auf dem Grundstück an der Kaiserstraße gelegen ein vier- bis fünfgeschossiges Gewerkschaftshaus entstehen. Insgesamt geht es um vier Neubauten. Drei Gestaltungsvarianten hat der Bauherr vorgelegt.

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Reutlingen hat bereits über die Planungen beraten. Und dabei festgelegt, dass der Parkcharakter des Grundstücks unbedingt erhalten bleiben soll, so heißt es seitens der Verwaltung. Auf dem Gelände befinden sich zwei Naturdenkmale und zudem ein großer Baumbestand. Geplant ist zudem, im Zuge der Bebauung einen öffentlich zugänglichen Fußweg zwischen Gartenstraße und Kaiserstraße anzulegen.

Recht verärgert zeigen sich die Fraktionen im Reutlinger Gemeinderat, wie ein interfraktioneller Antrag von CDU, SPD und Grünen. Sie kritisieren, die Verwaltung sei offensichtlich nicht in der Lage, dem Gemeinderat eine mit dem Investor abgestimmte Beschlusslage vorzulegen. Weiter heißt es: „Eine weitere Verschleppung des Bauvorhabens und damit die Verhinderung von Investitionen in unserer Stadt ist nicht länger akzeptabel.“

So äußert sich auch die FWV in einer Anfrage, die bereits im April an die Stadtverwaltung ging. Der Grundstückseigentümer versuche bereits seit 2009 das Grundstück zu bebauen. Wiederholt seien Planungen vorgelegt worden, die aber von der Verwaltung verworfen worden seien. Verzögerungen und zu lange Bearbeitungszeiten hätten mehrfach dazu geführt, dass mögliche Interessenten zurückgetreten seien. Jetzt fordert die FWV von der Stadt nachhaltige und rasch erfolgende Entscheidungsprozesse. Auf die Debatte im Gemeinderat am kommenden Dienstag darf man gespannt sein.