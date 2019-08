Am Mittwoch kam es gegen 7.50 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Sondelfinger Straße. Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Kreiskliniken gebracht. Dies teilt die Feuerwehr mit.

Sehr aufgeregt rief eine Bewohnerin aus der Sondelfinger Straße bei der Feuerwehr an und berichtete über einen Wohnungsbrand. Die Anruferin gab an, dass sich noch eine Person im brennenden Gebäude aufhält. Die Leitstelle entschied sich daher sofort mit dem Einsatzstichwort „Brand 4 – Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr“ zwei Löschzüge der Feuerwehr Reutlingen an den Einsatzort zu entsenden. Die Berufsfeuerwehr, die Abteilung Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte und die Abteilung Freiwillige Feuerwehr Betzingen wurden alarmiert.

Eine Rauchsäule zeigte den Einsatzkräften den Weg zur Einsatzstelle. Die komplette Erdgeschosswohnung im hinteren Teil des Gebäudes stand im Vollbrand. Eine weitere Maisonette-Wohnung im restlichen Teil des Gebäudes war nicht betroffen.

Bewohner konnten sich selbst retten

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen alle Bewohner, drei Erwachsene und zwei Kinder, bereits vor dem Gebäude auf der Straße. Die drei Erwachsenen hatten beim Versuch das Feuer zu löschen, etwas Rauchgas eingeatmet und wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Sie konnten aber Angaben machen darüber, dass alle Personen das Gebäude verlassen haben.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, kontrollierte die zweite Wohnung auf weitere Personen und ließ das Nachbargebäude räumen, da Rauchgase in diese Richtung zogen. Nach kurzer Zeit war das Feuer aber unter Kontrolle gebracht.

Unklar war ob das Feuer bereits auf Teile des Daches übergegriffen hatte – und dort gegebenenfalls unbemerkt weiter schwelte. Die Dachfläche wurde kontrolliert, es konnten jedoch keine weiteren Brände entdeckt werden.

Die Feuerwehr war mit insgesamt elf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Berufsfeuerwehr und die Abteilungen Stadtmitte und Betzingen wurden zur Brandbekämpfung alarmiert. Die Abteilung Freiwillige Feuerwehr Betzingen wurde zur Wachbesetzung der Feuerwache alarmiert.

Das könnte dich auch interessieren:

Gitarrist der Tübinger Blues-Rock-Band Black Cat Bone gestorben Der Dettinger Musiker Hans-Jörg Müller ist tot Er zählte zu den besten deutschen Bluesgitarristen: Der aus Dettingen stammende Musiker und Mitgründer der international bekannten Tübinger Band Black Cat Bone ist in Florida gestorben.