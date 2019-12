Die Männer und Frauen der Reutlinger Feuerwehr stehen rund um die Uhr bereit, um Menschen in Notfällen rasch und effektiv zu helfen. Um jederzeit in verkehrsberuhigten Bereichen und in der engen Altstadt einsatzbereit zu sein, braucht es spezielle Fahrzeuge.

Neue Drehleiter für die Reutlinger Berufsfeuerwehr

Oberbürgermeister Thomas Keck konnte der Reutlinger Berufsfeuerwehr eine neue Drehleiter übergeben, die genau diese Anforderungen erfüllt. "Damit sie ihre Aufgaben gut bewältigen können, braucht die Feuerwehr neben einer guten Einsatzstruktur auch eine moderne technische Ausstattung", so das Stadtoberhaupt. Das neue Fahrzeug ersetzt eine 26 Jahre alte Drehleiter.

Die derzeitige Drehleiter wird zur Abteilung Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte umgesetzt

Wie in der Vergangenheit schon mehrmals praktiziert, wird das neue Fahrzeug erst bei der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Die derzeitige Drehleiter der Berufsfeuerwehr wird zur Abteilung Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte umgesetzt und deren Drehleiter wechselt dann zur Abteilung Freiwillige Feuerwehr Betzingen. So wird gewährleistet, dass Fahrzeuge dort stationiert sind, wo sie am häufigsten zum Einsatz kommen.

OB Thomas Keck: Feuerwehr macht einen tollen Job

"Sie alle machen einen tollen Job für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt! Der Feuerwehr wünsche ich allzeit gute Fahrt, erfolgreiches Arbeiten mit den neuen Fahrzeugen. Kommen Sie stets gut und gesund von Ihren Einsätzen zurück", betonte der Oberbürgermeister.

Gemeinderat gab grünes Licht

Seinen Dank richtete Keck auch an den Gemeinderat, der im Mai 2019 grünes Licht für die Anschaffung der Drehleiter gegeben hatte. Das Einsatzfahrzeug zur Sicherheit der Bevölkerung kostet rund 830.000 €. Das Land beteiligt sich mit einer Zuwendung in Höhe von 254.000 € an der Investition.