Gestern Nachmittag sorgte ein Feuerwehreinsatz in der Reutlinger Innenstadt für Aufsehen. Auf dem Marktplatz selbst stand kurzfristig das Tanklöschfahrzeug sowie ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, in der Wilhelmstraße der Kommandowagen von Feuerwehrkommandant Harald Herrmann. Weitere Einsatzfahrzeuge der Wehr befanden sich in der Metzgerstraße.

Was war geschehen? Nach Handwerksarbeiten war es im Bereich der Lüftungsanlage beim Modegeschäft Breuninger zu einem Brand gekommen, welchen die automatische Brandmeldeanlage erkannte und daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte rückten anschließend mit einem erweiterten Löschzug aus.

„Wir haben den Brand schnell unter Kontrolle gehabt“, erklärte Einsatzleiter Michael Reitter. Zudem gab es keine Verletzten. Da sich der Schwelbrand im Bereich eines Schachtes entwickelte, dauerten die Nachlöscharbeiten eine ganze Weile, weil die Haustechniker zunächst einen Zugang zu dem Lichtschacht ermöglichen mussten. Erst als dieser Zugang geschaffen war, konnten die Feuerwehrleute die letzten Glutnester ablöschen und die Einsatzstelle verlassen.

Schutz vor dem Coronavirus

Für Aufsehen sorgten dabei auch die Masken, welche die Feuerwehrleute während des Einsatzes trugen. Allerdings nicht diejenigen der Atemschutzgeräteträger: die übrigen Feuerwehrleute trugen Mund-Nasen-Schutzmasken. Als Eigenschutz: Denn auch bei den Florianjüngern sollen Infektionen mit dem Coronavirus unbedingt vermieden werden, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten.

Nach rund zwei Stunden rückten die Feuerwehrleute und die ebenfalls alarmierten Polizeibeamten wieder ab. Zur Höhe des Sachschadens konnte Einsatzleiter Michael Reitter von der Feuerwehr gestern keine Angaben machen.