Bei der Abnahme der Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Kirchentellinsfurt haben sie Feuerwehrgeschichte geschrieben: Erstmals in der Geschichte der Abteilung Freiwillige Feuerwehr Gönningen der Feuerwehr Reutlingen haben Angehörige der Einsatzabteilung das Leistungsabzeichen in Gold geholt. Neben zwei praktischen Prüfungen galt es hierfür auch eine theoretische Prüfung zu bestehen – die Feuerwehrleute übten dafür seit April. Mit dabei waren auch zwei Angehörige der Abteilung Stadtmitte und ein Feuerwehrmann aus Genkingen.