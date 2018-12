Pfullingen / swp

Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert: Am Freitagabend gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße in Pfullingen gerufen. Letztlich handelte es sich dann um eine Rauchentwicklung, die im Sanitärbereich entstanden war. Die Feuerwehr Reutlingen zeigte sich erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert war und der Sicherheitsdienst sofort die Wehr alarmiert hatte.