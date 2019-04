Bei der Reutlinger Berufsfeuerwehr war für rund 20 Mädchen Feuerwehrluft schnuppern angesagt. Wie schon in den Vorjahren wirbt die Reutlinger Berufsfeuerwehr beim bundesweiten Girls-Day um Nachwuchs. „Wir wollen auch junge Mädchen und Frauen für den Feuerwehrberuf begeistern“, so Feuerwehrkommandant Harald Herrmann.

Einblick in die Strukturen

20 Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren waren in Begleitung von 3 Auszubildenden der Stadtverwaltung bei herrlichem Frühlingswetter in die Reutlinger Feuerwache gekommen. Los ging es mit einem kleinen Einblick in die Strukturen der Feuerwehr und was alles benötigt wird, um überhaupt Feuerwehrfrau zu werden. Bernd Walter und Uli Weimer informierten die Mädchen über die beruflichen Möglichkeiten und die Tätigkeiten bei der Feuerwehr.

Bevor die Schülerinnen dann selbst in die Rolle einer „Feuerwehrfrau“ schlüpften, konnten die Feuerwache und die verschiedenen Einsatzfahrzeuge besichtigt werden. Mit den Eindrücken aus dem Alltag des Feuerwehrberufes ging es dann auf den Übungshof der Feuerwache, wo es „Wasser marsch“ hieß. Mit Schutzausrüstung, Helm und Handschuhen ausgerüstet konnten die jungen Besucherinnen aus vollen Rohren löschen. Auch das Anlegen eines Atemschutzgerätes konnte erprobt werden. Dem menschlichen Auge zunächst verborgen, konnten dank modernster Technik der Wärmebildkamera Personen im Brandrauch (Kunstnebel) bzw. im Dunkeln aufgespürt werden.

Vieles ausprobiert

Dass man bei der Feuerwehr sprichwörtlich „abheben“ kann, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren, bewies die Reutlinger Feuerwehr bei der anschließenden Fahrt auf bis zu 30 m Höhe im Korb der Drehleiter. „Einfach toll“ - „Voll cool bei der Feuerwehr“ - „Wir durften vieles ausprobieren“, so die Stimmen am Ende eines gelungenen GirlsDays, der am späten Vormittag beendet war. Die Reutlinger Feuerwehr beteiligt sich regelmäßig am GirlsDay. Während in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr bereits viele Frauen und Mädchen im Feuerwehrdienst stehen, fehlt es bei der Berufsfeuerwehr bislang noch an weiblichen Einsatzkräften.

