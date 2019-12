In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in der Reutlinger Altstadt zu einem Brand eines Kleintransporters, der sehr schnell auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Mauerstraße übergegriffen hat. Personen wurden nicht verletzt.

Erheblicher Feuerschein

Um 5.05 Uhr wurde das Führungs- und Lagezentrum der Polizei über einen Brand in der Mauerstraße in der östlichen Altstadt informiert. Mehrere Anrufer meldeten einen Fahrzeugbrand, einen Gebäudebrand und einen erheblichen Feuerschein.

Aufgrund der unklaren Lage entsendete die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst einen Löschzug der Berufsfeuerwehr und alarmierte die Abteilung Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte nach. Ebenso wurde ein Rettungswagen an die Einsatzstelle entsandt. Nachdem weitere Anrufer mitteilten, dass sich vermutlich noch vier Personen im Gebäude aufhalten würden, erhöhte die Leitstelle die Einsatzstufe und entsendete einen weiteren Löschzug zur Einsatzstelle.

Werkstatt betroffen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte um 5.12 Uhr brannte ein Kleintransporter, der nur wenige Zentimeter vom Gebäude entfernt stand, in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits über mehrere Fenster auf das Erdgeschoss, in dem eine Werkstatt für Maler- und Polsterarbeiten untergebracht war, übergegriffen. Ebenso hatte sich der Brand durch geplatzte Scheiben auf das 1. Obergeschoss, in dem sich Lagerräume und eine Wohnung befanden, ausgedehnt. Zwei Personen hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude unverletzt verlassen. Unklar war, ob sich ein weiterer Bewohner im 2. Obergeschoss des Gebäudes aufhielt.

Keine Personen mehr im Haus

Der Einsatzleiter veranlasste umgehend eine Riegelstellung mit einem Löschrohr zum Gebäude und schickte weitere zwei Trupps unter Atemschutz zum Absuchen der Wohnungen ins erste und zweite Obergeschoss. Die Trupps konnten mit einer Wärmebildkamera sehr schnell feststellen, dass sich keine weitere Person mehr im Gebäude aufhielt.

Ein weiteres Rohr wurde in das Erdgeschoss zum Ablöschen der Werkstatt vorgenommen. Über die Drehleiter wurde die Dachtraufe, in die sich der Brand ebenfalls bereits reingefressen hatte, geöffnet und abgelöscht.

Gegen 5.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand soweit unter Kontrolle, dass er sich nicht mehr weiter ausdehnen konnte. Die Nachlöscharbeiten dauern bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags an.

Aufgrund der tiefen Temperaturen gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, weil das abfließende Wasser auf der Straße sehr schnell auf der Straße gefror.

Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr organisierte für die Stadt die Unterbringung der obdachlos gewordenen Bewohner.

Im Einsatz waren von der Feuerwehr Reutlingen zwei Löschzüge und 36 Einsatzkräfte sowie der diensthabende Einsatzführungsdienst. Vom Rettungsdienst waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst vor Ort. Ebenso wurde die Bereitschaft des DRK-Ortsvereins nachalarmiert.

Die Polizei sperrte die Einsatzstelle ab. Es waren 6 Streifenwagen und 12 Beamte vor Ort.

Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zum derzeitigen Stand kann zur Brandursache nichts gesagt werden. Die Schadenshöhe wird sich wohl auf rund 200 000 Euro belaufen. swp