Stadionfest Fetzige Musik, kickende Legenden

Eningen / kdm

Beim Stadionfest in Eningen war dieser Tage viel geboten. Für Live-Musik sorgte die Band „No Compromise“. Mit Harald Wester am Schlagzeug, den Musikern Klaus Romer und Reinhold Meyer sowie Jürgen Braig als Sänger sorgte die Band für gute Stimmung. Den zahlreichen Gästen wurde bis in die Nachtstunden richtig eingeheizt.

Zuvor hatten die Seniorenfußballer des TSV Eningen auch noch für ein besonderes Highlight gesorgt. Sie organisierten nämlich einen sogenannten „Legenden-Kick“, bei dem sich Akteure aus der Meistermannschaft der Saison 2005/2006 und ein Team der AH gegenüber standen.

Das Ergebnis: 6:2

Von den „Legenden“ liefen neben dem damaligen Trainer Thorsten Fock und seinem „Co“ Frank Gerber noch folgende Akteure auf: Peter Konietzny Michael Kunert, Sven Kunert, Steffen Menacher Manuel Filipps, Achim Sandhu, Markus Schmidt, Alex Schwittkowsky, Daniel Viana und als Gäste Timo Kilgus sowie Louis Kapischke im Tor.

Die AH spielte mit Kai Schneckenburger, Rainer Eitel, Michael Walz, Patrick Lotterer, Axel Ricker, Mario Prpic, Salvo Lesa, Frank Walter, Andre Ruckaberle, Harald Lehner, Tim Frehler und Matthias Heyer sowie Rosario Messina.

Obgleich das Endergebnis bei dieser Partie zweitrangig war, denn es ging einfach um den Spaß an der Sache, soll es nicht unerwähnt bleiben – es lautete immerhin 6:2 für den A-Liga-Meister früherer Jahre.