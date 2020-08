Wie Marike Karstens von der Redaktion der Satiresendung extra 3 des Norddeutschen Rundfunks (NDR) mitteilt, liegt der Sendetermin des Beitrags über die temporäre Spursperrung vor der Reutlinger Feinstaubmess-Station in der Lederstraße vor.

Sendetermin „extra 3“: 19.08.2020

Geplant ist der Beitrag über die Reutlinger Verkehrsader Lederstraße, der in der Rubrik „Irrsinn der Woche“ erscheint, in der Sendung extra 3 mit Sarah Kuttner am Mittwoch, 19. August, um 22.50 Uhr im NDR.

Reutlingen Zoff um Sperrung einer Spur in der Lederstraße Die Fahrverbote sind vom Tisch Reutlingen

Geplante Beiträge Sendung

● Nur gelber Sack darf in gelbe Tonne in Ennepetal

● Abriss für Eselfarm am Ammersee

● Napoleonsbrücke in Gifhorn

● Schummel-Luftmessung in Reutlingen

● Reporter Rollo: Alkohol

● Wiese des Volkes in Potsdam (2016)

Sarah Kuttner zeigt den Irrsinn des Alltags. Die Moderatorin, Journalistin und Buchautorin Sarah Kuttner übernimmt extra 3 am Mittwoch im NDR Fernsehen immer dann, wenn Christian Ehring in der gleichen Woche donnerstags mit extra 3 in Das Erste auf Sendung ist.