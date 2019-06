In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in zwei Firmen in der Ferdinand-Lassalle-Straße eingebrochen. In einem Fall drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten die Büroräume, brachen etliche Schränke, sowie einen Tresor auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld, wobei der angerichtete Sachschaden um ein vielfaches höher liegen dürfte. Im anderen Fall brachen die Täter eine Eingangstüre auf und suchten nach stehlenswertem, wobei zunächst unklar blieb ob etwas entwendet wurde. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen in beiden Fällen die Spurensicherung vor Ort.

