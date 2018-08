Wettbewerb Fensterläden: Motive gesucht

Pfullingen / swp

Der Jugendgemeinderat Pfullingen (JGR) möchte in Kooperation mit dem Gewerbe- und Handelsverein Pfullingen (GHV) die Tradition der weihnachtlichen Fensterläden am Rathaus I wieder aufleben lassen. Dazu sollen mit Lebkuchenmotiven bedruckte Planen an den bestehenden Läden angebracht werden, die zusammen mit dem geschmückten Tannenbaum eine adventliche Stimmung verbreiten.

Um das passende Lebkuchenmotiv für die Planen zu finden, schreiben der JGR und der GHV deshalb den Wettbewerb „Weihnachtliche Fensterläden am Rathaus I“ aus.

Die Teilnahmebedingungen: Alle Pfullinger Bürger können mitmachen. Pro Teilnehmer kann ein Motiv eingereicht werden. Die Vorlage soll in A4- oder A3-Format sein und proportional dem Originalmaß der Fensterläden (170 mal 50 Zentimeter) entsprechen. Angelehnt an die vorherigen Adventsläden ist die Grundfarbe der Plane „lebkuchenbraun“ vorgegeben.

Entwürfe sollten bis spätestens Sonntag, 30. September, beim Bürgermeisteramt Pfullingen, Cornelia Gekeler, Marktplatz 5, 72793 Pfullingen oder per E-Mail: cornelia.gekeler@pfullingen.de eingereicht werden. Eine Jury ermittelt unter allen eingegangenen Vorschlägen dann das Lebkuchenmotiv, das die Fensterläden des Rathauses I in der Adventszeit schmückt.