Lichtenstein Fast überall Ausbaubedarf

Von Jürgen Herdin

Die Demografie ist unbestechlich. So steht beispielsweise auf Grund der 2015 geborenen Kinder längst fest, wie groß der Bedarf an Kindergartenplätzen im Jahr 2018 sein wird. Jedes Jahr präsentiert die Kommune dem Gemeinderat die Bedarfsplanung fürs jeweils kommende Jahr.

Demnach wird das verfügbare Angebot der Gemeinde für die Drei- bis Sechsjährigen in den Tageseinrichtungen in Lichtenstein für den Bedarfszeitraum 2018/19 nicht ausreichen. Das weiß auch die Leiterin des Amts für Familie und Bildung, Beatrice Herrmann. Sie stellte in der Gemeinderatssitzung fest: „Auch im Kleinkindbereich besteht Ausbaubedarf.“ Mehr noch: In dem im September eröffneten Echaz-Kindergarten komme man womöglich nicht drum herum, im südlichen Teil anzubauen. Drei Gruppen dort wären optimal.

Ab Oktober bereits müssen dort jedenfalls zwei Ganztagesgruppen her, die bislang befristeten Stellen dort werden im Umfang von 100 Prozent durch Neueinstellungen besetzt. Außerdem beschloss der Gemeinderat am Donnerstag ebenfalls einstimmig, eine Kleingruppe im Hauff-Kindergarten einzurichten. Hierfür bedarf es einer zusätzlichen Vollzeitstelle.

Die Kommune wurde zudem beauftragt, das Projekt einer „(Kinder-)Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (TigeR) voranzutreiben. Denn damit könnte man dem Rechtsanspruch für Kleinstkinder unter einem Lebensjahr Rechnung tragen, so Herrmann. Und in Sachen Kleinkindbetreuung sieht es so aus, dass nach derzeitigem Stand sieben Eltern kein Kleinkindplatz zum gewünschten Zeitpunkt angeboten werden kann. Die aber haben per Gesetz seit 2014 einen Rechtsanspruch auf solche Krippenplätze. Der nun veröffentlichte nationale Bildungsbericht warnt: „Bundesweit fehlen bis zum Jahr 2025 mehr als 300 000 Erzieherinnen und Erzieher“. Es sind die geburtenstarken Jahrgänge, die nun ihrerseits Kinder bekommen. Deutschland stehe beim Ausbau der Kitas vor einer „Riesenaufgabe“, sagte Thomas Rauschenbach, Leiter des Deutschen Jugendinstituts. Die größte Herausforderung ist dabei: Heute werden fast 62 Prozent aller Zweijährigen tagesbetreut, während es 2006 erst 26,5 Prozent waren.

Bloß kein Flickwerk, sondern vorausschauend und rechtzeitig Kapazitäten schaffen und vor allem luftiger und flexibler planen: Das ist die aus Erfahrung belegbare Überzeugung und Forderung von Susanne Kromer. Die Rätin der Offenen Grünen Liste (OGL) ist selbst Erzieherin und ließ wissen: „Wir hangeln und bisher doch immer nur von Jahr zu Jahr durch.“ Sie ist davon überzeugt, dass der Echaz-Kindergarten eine dritte Gruppe benötigt.

Mehr Waschbecken und Garderoben: Mit der Bereitstellung von mehr Kapazitäten geht freilich einher, dass dann ebenfalls die sanitären Einrichtungen ausgebaut werden müssen. Den Gemeinderäten sind diese Einrichtungen viel wert – und so gab es auch in der vergangenen Sitzung kein Contra.

Für Marco Gass (CDU) steht fest, „dass es gut ist, wenn wir neue kleine Bürger bekommen“, zum Beispiel durch Zuzug junger Eltern. Finanziell möge das zwar ein „Dilemma“ sein, jedoch bekannte sich Gass ohne Wenn und Aber zum Auftrag der Gemeinde. Auch er geht davon aus, dass der Echaz-Kindergarten einer dritten Gruppe bedarf. Für Arnold Sendler (OGL) ist unterdessen klar: „Wir müssen allen Eltern Perspektiven geben“. Nicht nur zur Not, sondern weil es da bereits räumlich sehr gute Lösungen gebe, müsse womöglich auch an die Aufstellung von Containern gedacht werden.

Anstandslos beschloss der Rat danach auch die Erhöhung der Kindergartenbeiträge. Die Fraktionen übergreifend hat man sich schon vor geraumer Zeit dafür entschieden, sich an den gemeinsamen Empfehlungen von Kirchen und kommunalen Landesverbänden zu orientieren.

Bei einem Kostendeckungsgrad von 15,5 Prozent will man es auch künftig bewenden lassen. Anpassungen nach oben gab es jedoch erneut wegen gestiegener Personalkosten um die drei Prozent. Die Erhöhungen machen jedoch heuer nur einen bis neun Euro aus.