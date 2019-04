So ist das halt immer eine Sache mit dem Wetter. „Hallo Frühling, kommst du bald“, hatte beinahe gleichzeitig wie die beiden Frauen Christel Pahl in der Peter-und-Paul-Kirche aus einem Gedicht von Heiner Hessel fast beschwörend zitiert.

Offizielle Eröffnung in der Kirche

Eingeleitet in die Tulpenblüte hatte jedoch der Gottesdienst mit Alexander Behrend. Bezirksbürgermeisterin Pahl dankte dem Pfarrer – auch dafür, „dass wir die offizielle Eröffnung in der warmen Kirche durchführen dürfen“. Auf den Bäumen an den Hängen um Gönningen herum lag Schnee. Kaum vorstellbar, dass da Tulpen und andere Blumen sprießen sollten – und tatsächlich hielten sich ja auch die meisten Tulpen auf dem Friedhof und auf den Feldern noch mit dem Erblühen zurück.

Aber: „Fürs Wetter können wir nichts“, hatte Dr. Margarete Walliser als Vorsitzende des Vereins „Gönninger Tulpenblüte“ in der Kirche betont. Jedes Jahr wieder sei es spannend, ob und wann die Tulpen ihre volle Pracht entfalten, Ungeduld sei jedoch fehl am Platz – „die Tulpen kommen noch zum Blühen, sie sind genauso dickköpfig wie wir Schwaben“, so Walliser.

15. Tulpenblüte in Gönningen

Sie dankte allen Beteiligten, die dafür gesorgt hatten, dass die 15. Tulpenblüte auch dieses Jahr wieder zu einem vollen Erfolg werde – allen voran den Gönninger Vereinen, der Kirche, der Schule, den Kindern, die als Teilnehmer des JES-Projekts nicht nur Tulpenzwiebeln in den Boden gesteckt, sondern sich auch mit der Gönninger Ortsgeschichte befasst hatten. Dass die besondere Blume in der „Tulpenhauptstadt“ ihren Platz gefunden hat, dafür hatten laut OB einstmals die Samenhändler gesorgt. Die waren nämlich von Gönningen ausgeströmt und hatten Wohlstand in die Gemeinde gebracht. Und das auch mit einer Blume, die im 17. Jahrhundert nahezu mit Gold aufgewogen wurde: „Für eine einzige besondere Tulpenzwiebel wurden 1637 rund 17 200 Gulden bezahlt“, sagte Christel Pahl. So viel war einstmals ein „Grachtenhaus“ wert.

