Reutlingen Fassade im Spitalhof mit Farbe beworfen

Reutlingen / swp

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen oder mehrere unbekannte Täter, die in der Nacht zum Freitag, zwischen 23.15 Uhr und 2.30 Uhr, offenbar mehrere Becher mit roter Farbe gegen die Tür und die Außenfassade der Musikschule im Spitalhof geworfen haben. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro beziffert. Die Polizei geht im Zusammenhang mit dem am Freitagabend im Spitalhof stattfindenden Empfang der AfD von einer politisch motivierten Straftat aus. Bereits im Juni 2018 war es im Vorfeld einer AfD-Veranstaltung im Spitalhof zu Farbschmierereien an den dortigen Gebäuden gekommen. Die Stadt Reutlingen und die privaten Partner der Initiative gegen Sachbeschädigungen haben für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der jetzigen Sachbeschädigung sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung entscheidet die Stadt Reutlingen unter Ausschluss des Rechtsweges. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon (0 71 21) 942-33 33 entgegen.