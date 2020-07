Zu Presseanfragen, ob der Vater für die Tat verantwortlich sei, gibt das Polizeipräsidium Folgendes bekannt:

Ermittlungsergebnisse nach Obduktion

„Darauf konzentrieren sich die Ermittlungen. Eine endgültige Bestätigung der bisherigen Ermittlungsergebnisse wird es erst nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses geben. Der Termin der Obduktion steht noch nicht fest.“

Drei Tote in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Weitere Fragen insbesondere zu persönlichen Umständen und die Angehörigen betreffenden Details, werden, so die Polizei, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht beantwortet. Wie berichtet hatte die Polizei nach einem besorgten Anruf eines Angehörigen am frühen Freitagnachmittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheingoldstraße in Sickenhausen drei Tote gefunden.

Jüngere Sohn der Familie war nicht Zuhause

Es handelt sich um den 56-jährigen Vater der Familie, die 45-jährige Mutter und den 18-jährigen Sohn. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass eine Person zwei Familienmitglieder und dann sich selbst getötet hat. Wie inzwischen bekannt wurde, gibt es auch noch einen jüngeren Sohn in der Familie, der zum Tatzeitpunkt aber nicht Zuhause war.