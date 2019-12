Vorgezogene Weihnachtsüberraschung für die kleine Valentina Dieze und ihre zweieinhalbjährige, große Schwester Paulina: Oberbürgermeister Thomas Keck kam am Montagnachmittag persönlich zu der jungen Familie nach Altenburg, um das Willkommensgeschenk der Stadt Reutlingen zu überreichen. Valentina, die am 31. August Geburtstag hat, ist nämlich inzwischen das 7500. Baby, das einen Willkommensbesuch der Stadt erhält.

Projekt seit zehn Jahren

„Willkommen im Leben“ heißt das Projekt der Stadt Reutlingen im Rahmen der Familienoffensive, das seit nunmehr zehn Jahren mit viel Engagement geführt wird. Organisatorin Gudrun Kalka, die das Team mit 28 Ehrenamtlichen leitet, war gestern ebenfalls nach Altenburg gekommen.

Die stolzen Eltern Anastasia und Stefan Dieze freuten sich natürlich über Besuch und Willkommensmappe, die jedem Neugeborenen überreicht wird. Neben einem kleinen Geschenk enthält die Mappe wertvolle Informationen und Tipps sowie alle wichtigen Anlaufstellen für Eltern und Kinder in der Stadt. Zudem ist ein Infoblatt des Landkreises enthalten und auch ein Gutschein für die „Lesestart-Tasche“ der Stadtbibliothek Reutlingen. „Besonders Familien, die neu zuziehen, schätzen diese Aktion sehr“, sagt Gudrun Kalka. „Diese Mappe dient vielen als erste Orientierung.“

7500 Babys besucht

„Eine tolle Geschichte“, findet Oberbürgermeister Thomas Keck. Vor allem aber hebt Keck den Einsatz der Ehrenamtlichen hervor, ohne deren Engagement dies nicht möglich wäre. In zehn Jahren wurden 7500 Babys samt ihren Familien besucht. Zwischen 80 und 110 Neugeborene kommen im Monat in der Stadt zur Welt. Natürlich reagieren nicht alle Eltern auf den Vorschlag, besucht zu werden, erzählt Gudrun Kalka. Aber der Großteil der Familien schätzt das Angebot sehr. So wie Anastasia und Stefan Dieze. Das größte Geschenk sei allerdings, ein gesundes Kind zu haben, sagt Anastasia Dieze. Die 31-Jährige stammt übrigens aus Altenburg und will auf jeden Fall auch hier bleiben.