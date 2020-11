Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie stellt Familien im Herbst erneut vor große Herausforderungen und die Kontaktbeschränkungen sind für sie mit enormen Belastungen verbunden. Sie verstärken Unsicherheiten und können vor allem bei Kindern Ängste auslösen. Familiäre Belastungen führen häufig zu vermehrten Konflikten und auch zu Streitigkeiten zwischen den Eltern.

Individuelle Hilfe durch Video-Beratung

Die Familien- und Jugendberatung Reutlingen berät und unterstützt bei der Bewältigung individueller und familiärer Schwierigkeiten. Das Beraterteam bietet weiterhin persönliche Beratungen an und ab jetzt außerdem zusätzliche Telefonsprechstunden. Auch die Möglichkeit von Videoberatungen ist gegeben. Den Zugang erhalten Interessierte mit einer Mail an die Familienberatung.

Die telefonische Sprechstunde, die unter der Nummer 0160 90 53 68 62 zu erreichen ist, findet montags von 9 Uhr bis 10 Uhr und donnerstags von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr statt. Das Beratungsteam vereinbart bei Bedarf auch weitere Termine.

Info Interessierte und Ratsuchende können die Familien- und Jugendberatung Reutlingen sowohl per Telefon unter (07121) 9 47 90 60 als auch per Mail an familienberatung.reutlingen­@kreis-reutlingen.de erreichen.