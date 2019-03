Kusterdingen Fahrzeug überschlagen

Kusterdingen / swp

Bei starkem Regen ist es am Freitagmorgen auf der K 6903 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat. Eine 28 Jahre alte Skoda-Fahrerin fuhr gegen acht Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Wankheim in Richtung Kusterdingen. Am Ende einer leichten Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Fahrzeug überschlug. Die Frau konnte von Ersthelfern aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Da zunächst ein brennender Pkw gemeldet worden war und der Verdacht bestand, dass die Verletzte eingeklemmt sein könnte, war auch die Feuerwehr vor Ort.