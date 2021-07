Fahrräder gehören zu Tübingen wie die Stocherkähne oder der Hölderlinturm - Radfahrer können im nächsten Winter erstmals sogar über eine beheizbare Brücke fahren. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) gab die Stahlkonstruktion am Donnerstag selbst frei, indem er mit seinem eigenen Fahrrad darüber fuhr. Die Kosten für die erste von drei bis 2025 geplanten beheizbaren Brücken liegen bei etwa 1,7 Millionen Euro, wobei auf die Heizschleifen 22 000 Euro entfallen.

„Superradwegenetz“ in Tübingen geplant

Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) will in seiner Stadt ein „Superradwegenetz“ schaffen. Bis 2025 sollen insgesamt drei beheizbare Radbrücken sowie eine Unterführung entstehen. Einschließlich der Radstation samt Fahrrad-Tiefgarage sollen bis dahin weit über 30 Millionen Euro in die Radverkehrsförderung fließen.

Streusalz reduziert laut Palmer die Lebenszeit einer solchen Brücke erheblich. Abtauen hingegen koste kaum Strom, der in Tübingen zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energien komme. Mit dieser Brücke könne das Fahrrad als Fortbewegungsmittel bei jedem Wetter benutzt werden.

Beheizbare Fahrradbrücke ein bundesweites „Novum“

Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC ist die beheizbare Brücke ein Novum. Weder dem Landes- noch dem Bundesverband ist bekannt, dass jemals vorher eine solche beheizbare Fahrradbrücke gebaut worden wäre. „Der ADFC findet beheizbare Brücken für Fahrradfahrer sinnvoll. Mit Streusalz kann die Glätte nicht zu 100 Prozent beseitigt werden. Außerdem greift es die Brücken an“, sagte eine ADFC-Sprecherin in Stuttgart.