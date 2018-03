Verkehr Fahrerin wurde schwer verletzt

Gönningen / swp

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in der Gönninger Steige ereignet.

Eine 55-jährige Frau war mit ihrem Hyundai gegen 8.20 Uhr auf der Landesstraße 230 von Sonnenbühl-Genkingen herkommend in Richtung Gönningen unterwegs.Aufgrund der an die winterlichen Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit, wie die Polizei vermeldet, geriet die Frau mit ihrem Wagen ins Schleudern. Der Pkw prallte hierbei gegen die aufsteigende Böschung am rechten Fahrbahnrand und kippte anschließend auf das Dach.

Auf diesem rutschte das Auto etwa 50 Meter weiter, bis es letztendlich quer auf der Gegenfahrbahn liegenblieb. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr schwer verletzt befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Hyundai musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro.